+Vòlei 3x08: Un convidat especial i el debat de la maternitat al vòlei
Aquest dimecres, nou programa del +Vòlei, a partir de les 20h
SPORT.es
Com tots els últims dimecres de mes, és torn del +Vòlei a SPORT.es. En aquesta ocasió, en el programa d'aquest tenim la visita d’algú molt especial: entrevistarem al jugador Andrés Villena que està passant uns dies a Catalunya i aprofitarem per preguntar-li com li va l’aventura per Corea i que li falta al voleibol espanyol per poder tenir un jugador com ell a la nostra competició.
A més, farem un repàs a tota l’actualitat del Vòlei Català i del vòlei platja. Al 'Coneguem un club' anirem fins a Torredembarra per conèixer el club local, un dels més actius del panorama català, pel que fa a creixement i activitats de promoció.
Tornarem a la tertúlia i ho farem amb dues grans jugadores catalanes: ens acompanyaran la Maria Segura i la Mar Arranz per parlar de la maternitat i l’esport. I finalment, i com sempre, la Blanca ens portarà el més viral a la xarxa d’aquest últim mes.
