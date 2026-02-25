Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

+Vòlei 3x06: El projecte del vòlei català el 2026

Aquest dimecres, a partir de les 20h, un nou programa del +Vòlei

Maribel Zamora, protagonista del +Vòlei

Maribel Zamora, protagonista del +Vòlei / SPORT.es

SPORT.es

En el +Vòlei d'aquest mes de febrer analitzarem amb detall amb Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, l'estat actual del vòlei català i dels nous reptes i projectes que s'han posat en marxa i es duran a terme durant aquest 2026. Repassarem com sempre l'actualitat, coneixerem amb més detall el club Panteres Grogues i, com és habitual, repassarem el més viral a la xarxa a la recta final del programa. Tot, amb Helena Rigol, a partir de les 20:00h a SPORT.es i totes les nostres xarxes.

