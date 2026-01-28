+Vòlei 3x05: Els secrets del Club Voleibol Sant Cugat

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Com ja és habitual, l'últim dimecres de cada mes és moment del +Vòlei. En aquesta ocasió, més enllà de fer un repàs de les últimes noticies de l’actualitat del vòlei català, destacarem el paper del Club Voleibol Sant Cugat. Visitarem el club per conèixer com és la gestió d’una entitat tan gran, amb tants equips i que a més participa en competicions destacades com la d’aquest cap de setmana a la Copa de la Reina. I seguint amb el Sant Cugat avui us portem a l’entrevista a l’entrenador del primer equip santcugatenc, al Joshua Pérez, que a part d’explicar-nos com ha anat a la Copa també farem un repàs a la seva carrera esportiva. Tot això, a partir de les 20h a SPORT.es i totes les nostres xarxes socials.

