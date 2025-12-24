+Vòlei 3x04 - 2025 tanca amb les millors: Entrevista amb Maria Segura i Patricia Llabrés
El +Vòlei tanca 2025 de la millor manera possible. Ho farà aquest dimarts 30 de desembre a partir de les 20:00h.
Plat fort per la última edició del +Vòlei al 2025, ja que ens acompanyen les que són actualment les millors jugadores de voleibol de Catalunya i d’Espanya. Tindrem amb nosaltres a Patricia Llabres i a Maria Segura per parlar de la seva carrera, del seu passat, present i futur i de com han viscut estar al més alt nivell del voleibol.
També farem un repàs a tota l’actualitat del vòlei i el vòlei platja Català, coneixerem un nou club i aquesta vegada -i per demostrar que el vòlei platja ja no és un esport d’estiu- us presentarem el Club Volei Platja Barcelona. Per acabar, com sempre, farem un repàs al més viral a la Xarxa.
Tot, amb Helena Rigol com a presentadora, a partir de les 20:00h d'aquest dimarts 30 de desembre a SPORT.es i totes les nostres xarxes socials.
