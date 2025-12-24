Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fichajes BarçaFerreroMastantuonoAnsu FatiGuardiolaMercado de FichajesNani RomaFenerbahçe - BarçaEndrickEcheverriErnesto ValverdeCopa África hoyResultados Copa ÁfricaDónde ver Copa ÁfricaSupercopa de EspañaJoan PradellsAnder BasurtoLipowitzSalariosPedri hábitosRally Dakar 2026Clasificación LaLiga
instagramlinkedin

+Vòlei 3x04 - 2025 tanca amb les millors: Entrevista amb Maria Segura i Patricia Llabrés

El +Vòlei tanca 2025 de la millor manera possible. Ho farà aquest dimarts 30 de desembre a partir de les 20:00h.

Patricia Llabrés va ser protagonista al darrer +Vòlei

Patricia Llabrés va ser protagonista al darrer +Vòlei / SPORT.es

SPORT.es

SPORT.es

Plat fort per la última edició del +Vòlei al 2025, ja que ens acompanyen les que són actualment les millors jugadores de voleibol de Catalunya i d’Espanya. Tindrem amb nosaltres a Patricia Llabres i a Maria Segura per parlar de la seva carrera, del seu passat, present i futur i de com han viscut estar al més alt nivell del voleibol.

També farem un repàs a tota l’actualitat del vòlei i el vòlei platja Català, coneixerem un nou club i aquesta vegada -i per demostrar que el vòlei platja ja no és un esport d’estiu- us presentarem el Club Volei Platja Barcelona. Per acabar, com sempre, farem un repàs al més viral a la Xarxa.

Tot, amb Helena Rigol com a presentadora, a partir de les 20:00h d'aquest dimarts 30 de desembre a SPORT.es i totes les nostres xarxes socials.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL