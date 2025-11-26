+Vòlei 3x03: Les claus de l'acord amb la LUBE italiana
Aquest dimecres, a partir de les 20h, un nou programa del +Vòlei
Últim dimecres del mes, dia del +Vòlei. El programa de la Federació Catalana de Voleibol que us informa de tota l’actualitat del voleibol i el vòlei platja Català començarà fent un repàs a l’actualitat del mes de novembre i al que ens depara el mes de desembre.
Després coneixerem un nou club del vòlei Català. Avui anirem fins al Maresme per conèixer el Club Voleibol Tiana que aquest any celebra el seu 30 aniversari i conèixer la seva història i quins són els seus proper reptes com a club. Després entrevistarem a Oscar Novillo, gerent de la Federació Catalana de Voleibol, per que ens expliqui el nou conveni que la Federació Catalana de Voleibol ha signat amb una de les grans potències del voleibol del món, concretament amb la LUBE italiana. Per últim i com sempre, farem un repàs al mes viral a la Xarxa I acabarem amb els vostres punts!
