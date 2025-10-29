+Vòlei 3x02: L'IWISC i tota l'actualitat del vòlei a l'octubre
Aquest dimecres, a partir de les 20:00h, torna el +Vòlei a SPORT.es i totes les nostres xarxes socials
SPORT.es
Acaba l'octubre i és moment de fer un repàs a l'actualitat del vòlei català. En el programa d'avui parlarem no només de tot el que ha succeït en aquestes darreres setmanes -Nit dels campions, Openingt Day...- sino que també descobrirem el que va donar de sí l'IWISC -l'International Women in Sports Congress- de la mà d'Adriana Ros, directora d'ESIDE. Coneixerem un club, en aquesta ocasió el CV Parets, i repassarem el més viral a les xarxes de la mà de la Blanca Sánchez. Tot, amb Helena Rigol com a presentadora a partir de les 20:00h a SPORT.es i totes les nostres xarxes socials.
