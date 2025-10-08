+Vòlei 3x01: Nova temporada, nous reptes pel vòlei català
Aquest dimecres torna el +Vòlei, amb l'estrena de la tercera temporada
SPORT.es
El voleibol català recupera a partir d’avui un dels seus altaveus: el programa +Volei torna aquest dimecres 8 d’octubre a les 20 hores amb la seva tercera temporada. L’espai, que es podrà seguir a la web d'SPORT i a les nostres xarxes socials -Facebook, Twitter i Youtube-, reprèn emissions després d’una aturada a finals de la passada temporada i ho fa amb l’objectiu de seguir donant visibilitat i presència mediàtica al voleibol i al vòlei platja català.
Repàs d’actualitat i seccions habituals
El programa d’avui farà un repàs de les principals notícies dels darrers mesos: la reelecció de la presidenta Maribel Zamora, el Campionat de Catalunya de Vòlei Platja, la darrera edició del Torneig Internacional de Sitting Volley, o el IV Congrés Internacional de Voleibol de Barcelona, entre d’altres.
També tornaran les seccions habituals: l’entrevista amb Pablo Rico, nou responsable del programa femení GET Blume, el “Coneguem un club”, que en aquesta ocasió es desplaçarà fins a Sant Quirze del Vallès per conèixer el club local, recentment ascendit a la Superlliga 2 femenina, i el ‘Vist a la Xarxa’ amb al videos més virals.
Una aposta mediàtica del voleibol català
+Vòlei s’ha consolidat en només tres temporades com un gran espai de difusió de l'actualitat voleibolística. Es tracta d’una iniciativa impulsada directament per la Federació Catalana de Voleibol, que forma part del conveni amb el diari Sport i que inclou també la publicació de dues pàgines mensuals al diari en paper.
