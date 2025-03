+Vòlei 2x03: La realitat de ser dona directiva al voleibol

Com tots els últims dimecres de mes, arriba un nou programa del +Vòlei. En aquest mes de març hem volgut retre homenatge a les dones directives del nostre esport. Per això comptarem amb la presencia de les presidentes del CV Sant Adrià i del CV Barberà per a que ens expliquin la seva experiència com a lideresses dels seus clubs.

També coneixerem tota l’actualitat de la Federació Catalana de Voleibol i ens desplaçarem fins a Gavà per conèixer la historia del club de la ciutat, que el proper mes d’abril acollirà el campionat de Catalunya de Seleccions Territorials. Per això, avui a l’entrevista, també parlarem amb el seu president, Jaime Sierra, per conèixer com es prepara el club per un esdeveniment com aquest, en el que més de 400 esportistes passaran per les seves instal·lacions en 3 dies. Per últim, farem un repàs al més vist a la xarxa.

Us esperem a partir de les 20:00h al +Vòlei.