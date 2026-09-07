El V Congreso Internacional de Voleibol consolida su modelo formativo para entrenadores directivos y árbitros

El V Congreso Internacional de Voleibol ha cerrado este domingo dos días de formación e intercambio de experiencias que han reunido a más de 500 participantes y una veintena de ponentes en el Hotel Catalonia Barcelona Plaza. Organizado por la Federación Catalana de Voleibol (FCVb), el Congreso consolida en su quinta edición un modelo formativo 360º que quiere ofrecer herramientas a los diferentes colectivos que intervienen en el desarrollo del voleibol, dentro y fuera de la pista.

Este planteamiento da continuidad al objetivo con el que nació el Congreso hace cinco años: superar un modelo de formación centrado principalmente en entrenadores y arbitraje e incorporar también a los equipos directivos, con la convicción de que la gestión es igualmente determinante para construir proyectos deportivos sólidos.

Una mirada que va más allá de la pista

A lo largo de las dos jornadas, entrenadores, árbitros y responsables de clubes han compartido un programa que ha combinado contenidos técnicos y de competición con cuestiones vinculadas al liderazgo, la gestión, la innovación, la inteligencia artificial, la protección de los menores y el bienestar emocional.

En el ámbito técnico han participado referentes como Marcelo Méndez, Davide Mazzanti y Angelo Lorenzetti, mientras que el arbitraje ha contado, entre otros, con dos de las máximas figuras mundiales y europeas, Guillermo Paredes y Arturo Di Giacomo. La formación dirigida a directivos y gestores deportivos ha completado esta mirada transversal con herramientas aplicables al funcionamiento de los clubes y de las entidades.

Maribel Zamora ha resumido esta filosofía durante la clausura: «Cuando dirigimos instituciones y estamos al frente de proyectos, también hay que formarse, escuchar y, sobre todo, visibilizar, porque aquello que no contamos no existe».

El liderazgo femenino, sin pedir permiso

Una de las ponencias que ha ampliado la mirada del Congreso más allá de la pista ha sido la de Elena Fort, abogada y vicepresidenta institucional y portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona. Bajo el título La construcción del poder femenino, Fort ha reflexionado sobre la presencia de las mujeres en los espacios de dirección y toma de decisiones y sobre la necesidad de superar las barreras que todavía condicionan el ejercicio del liderazgo femenino. Su intervención ha reforzado, además, uno de los ejes del Congreso: dar visibilidad al papel de las mujeres no solo como deportistas, sino también como entrenadoras, árbitras y directivas.

Fort ha defendido que el reto ya no es tanto conseguir poder como atreverse a ejercerlo. «Las mujeres ya tenemos poder; lo que tenemos que hacer es dejar de tener miedo a ejercerlo», ha sido una de las ideas más contundentes de su intervención, en la que también ha reivindicado modelos de liderazgo más diversos e inclusivos.

Preparar también el día después del deporte

La charla inspiracional de clausura, a cargo de Lola Fernández Ochoa, ha puesto el foco en la salud mental de los deportistas y en una etapa a menudo poco visible: la retirada. A partir de su trayectoria olímpica y de su experiencia familiar, ha explicado cómo el final de la alta competición puede abrir un periodo de gran vulnerabilidad, marcado por la pérdida de identidad deportiva y la dificultad de construir un nuevo proyecto personal y profesional.

La muerte por suicidio de su hermana Blanca Fernández Ochoa la llevó a impulsar la Fundación Blanca, centrada en el bienestar emocional de los deportistas. A través de esta entidad, Fernández Ochoa ha reivindicado la necesidad de ofrecer más herramientas de apoyo y de normalizar el cuidado de la salud mental dentro del deporte. «No solo es la técnica y el estado físico, tienes que entrenar la mente», ha remarcado.

El V Congreso Internacional de Voleibol cierra así una quinta edición que refuerza un modelo basado en la formación de los diferentes agentes que forman parte del deporte y en la incorporación de nuevas miradas sobre los retos que afrontan clubes, profesionales y deportistas.

«Cinco ediciones después, podemos decir que el Congreso se ha consolidado como un espacio de formación e intercambio que va mucho más allá de la pista. Hemos querido construir un modelo 360º que dé herramientas a entrenadores, árbitros y directivos, porque el crecimiento del voleibol depende también de la formación de todas las personas que forman parte de él», ha valorado Maribel Zamora, presidenta de la FCVb.

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La continuidad ya forma parte de esta mirada. Zamora ha despedido a los participantes con un «hasta el año que viene, espero», apuntando hacia una sexta edición y al reto de seguir evolucionando una propuesta que quiere seguir dando respuesta a los nuevos retos del voleibol.