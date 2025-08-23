Tropiezo de España en el Mundial femenino de voleibol

La selección española femenina de voleibol no pudo comenzar con una victoria y cayó derrotada ante la de Turquía (3-0) en su debut, en su encuentro correspondiente al grupo E del Mundial de Tailandia 2025.

Las actuales campeonas de Europa no dieron opción al combinado español, que perdió por la vía rápida, 3-0 (25-18, 25-20 y 25-23), y continúan su buena racha ante España, a la que ya ganaron en sus dos últimos precedentes, durante los Juegos del Mediterráneo.

El equipo entrenado por Pascual Saurín tratará de reponerse de esta primera derrota el próximo lunes ante Canadá, en un grupo E que completa la selección de Bulgaria, a la que se enfrentará el miércoles en Nakhon Ratchasima, localidad vietnamita designada para esta primera fase del campeonato del mundo.