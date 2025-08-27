Tot a punt per al IV congrés internacional de voleibol
Els dies 6 i 7 de setembre es farà la Quarta edició d´un esdeveniment impresindible
El IV Congrés Internacional de Voleibol escalfa motors amb una edició que promet cada any ser més i més ambiciosa. Els dies 6 i 7 de setembre, l’Hotel Catalonia Rambla stornarà a ser el punt de trobada dereferència per al món del voleibol il’esport, amb un esdeveniment multidisciplinarique combina formaciód’alt nivell, reflexió i intercanvi professional.Impulsat per la Federació Catalanade Voleibol, el Congrés continuaconsolidant-se com una cita imprescindibleper a entrenadors, àrbitres,directius i altres professionals, ambuna mirada transversal que va mésenllà de la pista i la sorra de laplatja.
El programa del Congrés comptaràamb figures de renom internacionadel voleibol de pista com Marcello Abbondanza i Giampaolo Medei. També hi seran presents figures rellevants del nostre país com Guillermo Falasca o Aurelio Ureña. Andrea Tomatis, experimentat tècnic de vòlei platja a escala internacional, farà una xerrada i també serà present en una taula rodona d’entrenadors.
D’altres personalitats que duran aterme xerrades d’alt nivell seran el psicòleg Octavio Álvarez, l’esportista olímpic Joel González, l’àrbitre internacional David Fernández, la mentora Txell Costa, l’àrbitre olímpic Stefano Cesare i, tancant aquesta edició del Congrés, l’ex-alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena. A través de la web https://fcvolei.com, creada expressament per donar un major abast a l’esdeveniment, els interessats podran també consultar el programa, conèixer els ponents i seguir totes les novetats de les jornades.
Per tal de garantir una experiència accessible a tots els assistents, el Congrés comptarà amb servei detraducció simultània de l’italià al castellà. Aquesta iniciativa permetrà que els participants internacionals puguin seguir totes les intervencions en el seu idioma, afavorint l’intercanvi global de coneixement i poder arribar al públic llatinoamericà en òptimes condicions.
Els entrenadors col·legiats a Catalunya la temporada 2024-2025 i els àrbitres amb llicència catalana en actiu per a la 2025-2026 podran assistir-hi presencialment de manera gratuïta. Per a la resta de participants, el cost serà de 50 euros en modalitat presencial —incloent el Welcome Pack— o de 20 euros en modalitat virtual.
Des de la seva primera edició l’any 2022, el Congrés Internacional de Voleibol ha anat creixent tant en nombre d’assistents com en projecció internacional. L’aposta per ponències de qualitat, la inclusió de temes innovadors i la presència de figures destacades han convertit aquest esdeveniment en una cita imprescindible de la comunitat del voleibol.
Amb aquesta nova cita, la Federació Catalana de Voleibol reafirma la seva aposta per la formació contínua, l’excel·lència i la internacionalització del nostre esport, posicionant Barcelona com un punt neuràlgic de trobada del voleibol europeu i mundial.
