Tot a punt pel Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials a Gavà

La desena edició del Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials està a punt de començar. Un dels esdeveniments amb més trajectòria de la Federació Catalana de Voleibol que se celebrarà del 15 al 17 d'abril al municipi de Gavà. Els millors esportistes d’arreu de Catalunya en les categories infantil, cadet i juvenil competiran entre si per tal de conquerir el preuat títol, defensant els interessos de la província a la qual representaran aquests dies.

El municipi del Baix Llobregat agafa el testimoni de Sant Fruitós de Bages en aquesta edició, posant a prova el desenvolupament dels joves talents d’arreu de Catalunya. Cadascuna de les quatre demarcacions catalanes presenta una selecció masculina i una femenina a aquesta competició excepte Barcelona, que presenta tres femenines i una masculina. Aquesta és la segona vegada que Gavà organitza aquest tipus d’esdeveniment, després de l’edició disputada l’any 2019.

El Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials es disputarà al Pavelló Poliesportiu Municipal de Can Tintorer. El 15 d’abril tindran lloc els partits de la categoria juvenil, el 16 d’abril els dels cadets, i el 17 d’abril els partits de la categoria infantil. Tots els partits es podran seguir en directe a través de la plataforma de YouTube de l’ens federatiu.

Durant els tres dies que dura l’esdeveniment, més de 400 esportistes passaran per les instal·lacions esportives de la ciutat, a més d’una seixantena d’entrenadores i entrenadors, així com d’àrbitres, provinents també d’arreu del territori. D’aquesta manera, es dona cada cop més valor a les diferents divisions territorials, permetent, alhora, la detecció de nous joves valors.¡

En els dies entrants, els diferents seleccionadors formalitzaran els conjunts finals que participaran en el torneig. Aquests darrers mesos, els tècnics seleccionats per la Federació Catalana de Voleibol han dut a terme diferents entrenaments previs per tal de formar els conjunts més competitius possibles.

Les categories infantil, juvenil i júnior, amb bitllets per al Campionat d’Espanya

Algunes de les principals categories de menors de la Federació Catalana de Voleibol ja disposen d'equips que representaran Catalunya en diferents Campionats d’Espanya. Les categories Infantil, Juvenil i Júnior ja han dut a terme les Fases Finals per accedir a la competició on s’enfrontaran amb els millors equips del territori en les seves respectives categories.

En la categoria juvenil, dos conjunts masculins i tres femenins viatjaran a Soria i Las Palmas de Gran Canària per representar els interessos de Catalunya en el Campionat d’Espanya. El Barça Voleibol i el CV Roquetes, finalistes de la Fase Final, són els que han tingut un millor desenvolupament en la branca masculina; així com el DSV CV Sant Cugat, el Voleibol Sant Just i el Barça CVB en la disciplina femenina.

Els equips de júnior també van conèixer, fa només uns dies, els seus cinc representants en el Campionat d’Espanya d’aquesta temporada. El Club Natació Sabadell Vòlei i el CV Sant Martí, en categoria masculina; i el DSV CV Sant Cugat, el CV Premià de Dalt Maresme i el Barça CVB varen ser els millors classificats durant la Fase Final, motiu pel qual seran, en unes setmanes, amb els conjunts més forts d’Espanya.

Finalment, en la categoria infantil, cinc clubs de diferents indrets de Catalunya es van classificar pel Campionat d’Espanya de la seva categoria. A la branca masculina, el Barça Voleibol i el Club Natació Sabadell Vòlei, finalistes de la Fase Final, van aconseguir el bitllet pel campionat; mentre que, en l'àmbit femení, el CV Esplugues, el Barça CVB i el CV Vall d’Hebron van citar-se amb els millors a Astúries.