Nieto–Estalella i Kliokmanaite–Puri, campions de Catalunya en una final memorable sobre sorra urbana
Més de 200 persones van omplir la grada situada en el passeig marítim de Badalona
Badalona va ser, fa quasi dues setmanes, l’escenari d’una de les grans cites esportives de l’estiu: la gran final del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja, que va celebrar-se per primera vegada en una pista efímera construïda al passeig Marítim, a l’alçada de la platja del Coco. Més de 200 persones van omplir la grada per viure un espectacle esportiu de primer nivell, en un entorn únic i un ambient immillorable.
Els nous campions de Catalunya en categoria masculina són Manu Nieto i Eric Estalella, que per primera vegada aconsegueixen aquest títol i completen una temporada perfecta, guanyant totes les proves en que han participat plegats. A la final van imposar-se per 2 a 0 a Maksym Soroka i Pablo Prieto, en un partit que va tenir dues cares: un primer set molt igualat, amb un gran nivell dels subcampions, que posaven contra les cordes Nieto–Estalella, i un segon set dominat pels nous campions, on els errors no forçats de Soroka–Prieto decantaven el partit.
En la categoria femenina, la parella formada per Erika Kliokmanaite i Kadri Puri tornava a demostrar per què són les reines de la sorra catalana, revalidant el títol i aconseguint el seu sisè Campionat de Catalunya. Tot i això, van haver de suar de valent per superar a Anna Grima i Marina Balasch, que signaven una actuació brillant i portaven la final al 3r set, on podria haver caigut de qualsevol banda.
Les terceres posicions van ser per a Isaac Valiño i Francesco Montinaro en la competició masculina, i per a Marta García i Elena Peinador en la femenina.
Els nous campions, a més del reconeixement esportiu, rebien un xec regal per dues nits d’hotel de Medplaya, cadena hotelera oficial del circuit.
L’acte d’entrega de premis va comptar amb la presència de diverses autoritats: Daniel Gracia, alcalde accidental de Badalona; Juan Portillo, regidor d’esports de Badalona; Ignasi Costa, membre de la UFEC representant d’Atenció als Clubs i les Entitats; Àngel Sanchis, membre de la Comissió Directiva de la Federació Catalana de Voleibol; i Eduard Torrent, president del Comitè Tècnic d’Arbitratge i Regles de Joc.
Amb aquesta final, es posa punt final a una temporada espectacular de vòlei platja, en una edició que ha fet un pas endavant en visibilitat i proximitat acostant l’esport a la ciutadania.
Catalunya destaca al CESA de vòlei platja amb un or i dues cinquenes posicions
Les seleccions catalanes de vòlei platja han brillat al Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques (CESA), disputat del 5 al 9 d’agost a Lorca. Catalunya ha demostrat el seu potencial amb grans resultats en categories Infantil i Cadet.
El combinat cadet masculí, format per Noah Maseras i Gil Moliné, s’ha proclamat campió d’Espanya després d’una trajectòria gairebé impecable.
Les seleccions infantil masculina i cadet femenina, amb Julio Heredia – Martí Duch, Joana Morató i Emma Ponseti, han assolit una meritòria 5a posició, quedant-se a prop de les semifinals.
L’equip infantil femení, amb Nahia Ferrus i Solenn Le Tiec, ha acabat en 13a posició, però ha mostrat una clara progressió i una actitud lluitadora que augura bones perspectives de futur.
