Més de 1.400 equips fan el vòlei català un esport imparable
Les categories de base i el cadet femení impulsen el creixement, mentre que el masculí consolida una progressió constant des del 2014
El voleibol català continua en expansió i aquesta temporada 2025- 26 ha assolit una fita històrica. S’han inscrit 1.425 equips a les competicions catalanes, 82 més que el curs anterior, cosa que representa un increment del 6,1%. Si s’hi afegeixen els 33 conjunts que participen en les lligues estatals, el total s’eleva fins als 1.458 equips. Aquesta xifra consolida el vòlei com un dels esports amb més dinamisme federatiu del país, amb un creixement que no només es reflecteix en el volum d’equips, sinó també en l’augment de practicants i clubs implicats.
El gran impuls d’aquest creixement ve, un any més, de les categories de formació, que es confirmen com l’autèntic motor del voleibol català. L’infantil ha passat de 245 a 259 equips, fet que consolida una base sòlida de jugadors i jugadores en edats clau per a la seva formació esportiva. A l’aleví, la xifra ja arriba als 102 equips, un pas endavant que demostra la capacitat del vòlei per arrelar en l’etapa escolar i captar nous practicants. El cadet femení, però, és sens dubte el gran protagonista d’aquesta temporada, consolidant-se no només com la categoria més nombrosa i dinàmica, sinó també com un espai de projecció que alimenta el futur immediat de les competicions juvenils i sèniors. Aquesta expansió evidencia la bona feina que fan els clubs, peces clau perquè el sistema federatiu continuï creixent amb força i estabilitat. “Un any més, el vòlei català creix tant en volum com en qualitat”, ha destacat la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora. “Aquestes xifres són una mostra de la bona salut del nostre esport i de la gran feina que estan fent els clubs arreu del territori. El nostre repte és consolidar aquesta piràmide i garantir que jugadors i jugadores tinguin les mateixes oportunitats per créixer i arribar a l’elit.”
Perspectiva de gènere i nous equilibris
El voleibol femení manté la seva hegemonia i representa dues terceres parts del total, amb gairebé 926 equips. Tot i això, el masculí mostra una progressió notable i constant: passa de 358 a 375 conjunts. El seu creixement, reflecteix una tendència que s’ha anat consolidant en l’última dècada i que trenca la percepció del voleibol com un esport exclusivament femení.
Una dècada d'ascens i reptes de futur
En els darrers onze anys, el voleibol català ha passat dels 412 equips de la temporada 2014-15 als 1.458 actuals, un creixement del 254% que reflecteix l’arrelament i la vitalitat del nostre esport. El femení ha reforçat la seva hegemonia i el masculí s’ha consolidat com una realitat emergent. El gran repte de futur serà mantenir aquest ritme, acompanyar-lo amb infraestructures i formació tècnica, i garantir que el creixement es tradueixi també en més projecció competitiva a escala estatal i internacional.
