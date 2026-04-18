El mejor vóley playa catalán estrena escenario en Premià de Dalt

El vóley playa catalán levanta el telón de su temporada con una cita marcada en rojo en el calendario. Este domingo, Premià de Dalt se convertirá en el gran epicentro de la competición con la disputa de las fases finales de las Ligas de Invierno, una jornada que servirá para coronar a los campeones en categoría masculina y femenina y que también pondrá en juego una plaza para la fase final de ascenso.

La competición tendrá además un valor simbólico añadido, ya que supondrá la inauguración oficial del BSC Center, las nuevas instalaciones del Beach Sports Catalunya.

El recinto, que ya ha empezado a funcionar en las últimas semanas, acogerá su primer gran campeonato y se presenta como una apuesta ambiciosa para reforzar el crecimiento del vóley playa en Catalunya.

El Beach Sports Catalunya, uno de los clubes con más tradición dentro de esta disciplina, ha impulsado este proyecto con la intención de convertir el BSC Center en un espacio de referencia no solo a nivel catalán, sino también en el conjunto de España y el sur de Europa.

El complejo dispone de ocho pistas, una infraestructura que permitirá el desarrollo simultáneo de partidos durante toda la jornada y que aspira a consolidarse como una instalación de primer nivel cuando finalicen las últimas fases de las obras.

Imagen de un partido en el BSC / BSC

Entre las 9.00 y las 20.00 horas pasarán por Premià de Dalt algunos de los mejores equipos del panorama catalán. En la Lliga Catalana masculina competirán Beach Volley Garraf 1 y 2 y Beach Sports Catalunya 1 y 2. En la femenina, la lucha por el título reunirá a Beach Sports Catalunya, Beach Volley Garraf, AVAP Girona-Salt y Club Vòlei Platja Cubelles.

También habrá mucho en juego en la Segunda División Nacional, grupo autonómico, donde se decidirá qué equipos consiguen la plaza para disputar la fase de ascenso a Primera División Nacional.

En hombres participarán K1 Academy 1, Beach Volley Garraf, CN Sabadell Blau y Beach Sports Catalunya. En mujeres lo harán Beach Sports Catalunya, Barcelona Beach Club A, Barcelona Beach Club B y AVAP Girona-Salt.

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Entrada abierta al público

La entrada será abierta al público durante todo el día, en una oportunidad perfecta para que los aficionados descubran de cerca el nuevo BSC Center y disfruten del mejor vóley playa catalán en una jornada que promete espectáculo, emoción y mucho nivel sobre la arena.