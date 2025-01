Maribel Zamora consolida llaços amb clubs italians per impulsar el futur del voleibol català

La presidenta de la Federació Catalana de Voleibol (FCVb), Maribel Zamora, ha visitat aquesta setmana els prestigiosos clubs italians Chieri ’76 Voleibol i Cuneo Volley al Piemont, amb l’objectiu de tancar un innovador acord de col·laboració que enfortirà les relacions esportives i formatives entre ambdues entitats i la FCVb. Aquest conveni estableix una aliança inicial d’una temporada amb l’esperança de consolidar-se a llarg termini.

Entre les iniciatives acordades destaquen intercanvis tècnics i formatius: trobades anuals entre equips juvenils, jornades de formació teòrica i pràctica, estades per entrenadors catalans i italians, una beca específica per a tècnics catalans relacionada amb el Premi Toni Ponce, i la coordinació d’activitats com campus d’estiu. A nivell competitiu, la col·laboració es focalitza en el voleibol femení amb Chieri ’76 i en el masculí amb Cuneo Volley.

Maribel Zamora, acompanyada pel gerent de la federació, Oscar Novillo, va assistir personalment a les reunions amb els presidents i directors tècnics de les entitats piemonteses. Dimecres, la trobada amb Chieri ’76 es va centrar en detallar les clàusules del conveni, amb la presència de Massimiliano Gallo, Nicola Sgueglia i el president Filippo Vergnano. Dijous per la tarda, la delegació catalana es va reunir amb el president de Cuneo Volley, Gabriele Costamagna, i altres membres de la direcció del club com Davide Bime, Alessandro Marino Giovanile o Guido Beccis per avançar en el conveni.

DECLARACIONS DE MARIBEL ZAMORA

“Treballar de la mà de clubs d’aquest nivell ens emociona i ens ajuda a mantenir la línia de treball cap als nostres objectius. Aquesta setmana no només ha estat de creixement per als jugadors de Blume, sinó també per a la Federació Catalana de Voleibol, obrint noves oportunitats d’intercanvi i col·laboració internacional”, ha destacat la presidenta catalana.

LA GET BLUME FA UN SALT ESPORTIU AMB UN ‘STAGE’ A ITALIA

Els esportistes de la GET Blume, integrants del programa català d’alt rendiment (ARC Blume), han completat una estada de cinc dies a la regió del Piemont, a Itàlia. L’objectiu principal ha estat continuar creixent esportivament en un entorn competitiu i mesurar-se amb equips juvenils de clubs capdavanters del país transalpí. El combinat femení s’ha desplaçat a Chieri, mentre que el masculí ho ha fet a Cuneo, ambdues localitats reconegudes pel seu alt nivell en el món del voleibol. Els equips, liderats pels tècnics Israel Martín i Arthur Cohen, han aprofitat unes instal·lacions de primer nivell per realitzar sessions intensives d’entrenament matí i tarda. Aquest treball ha combinat la preparació tècnica a pista amb sessions específiques al gimnàs, permetent acumular un important volum d’hores enfocades a assolir els seus objectius de preparació esportiva. Les jugadores del conjunt femení han competit contra els equips Sots-16 i Sots-18 del Chieri ’76, un club de referència a Itàlia. Aquests enfrontaments han estat una oportunitat excel·lent per posar a prova les estratègies treballades durant l’estada. Al final de la jornada, els dos equips van compartir un sopar conjunt, reforçant els vincles entre les entitats i establint les bases per a futures col·laboracions. Per la seva banda, l’equip masculí de la GET Blume ha dut a terme entrenaments intensius a Cuneo, combinant les sessions de pista amb treball al gimnàs i activitats de cohesió grupal. Durant l’estada, també han competit amb joves promeses del Cuneo Volley, culminant la seva experiència amb una victòria davant l’equip juvenil italià. En aquest partit, Gerard Rejón va destacar com a jugador més valuós (MVP) de l’esdeveniment.

UNA IMMERSIÓ EN EL VOLEIBOL D’ALT NIVELL EUROPEU

A més de l’activitat esportiva pròpia, els equips van gaudir d’un partit de la CEV Challenge Cup, on el Chieri ’76 va enfrontar-se al Benfica portuguès. El triomf del conjunt local per 3-0 va servir com una inspiració addicional per als joves esportistes catalans, que van tenir l’oportunitat de presenciar voleibol d’alt nivell. Amb aquesta iniciativa, la Federació Catalana de Voleibol reforça el seu compromís amb l’excel·lència esportiva i tècnica, aprofitant el bagatge i l’experiència de dos clubs de referència al panorama europeu com són el Chieri ’76 i el Cuneo Volley. Aquesta estada suposa un pas més en el desenvolupament del talent jove i la projecció internacional dels esportistes catalans.