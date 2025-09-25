Manuela Carmena i Maribel Zamora protagonitzen una tertúlia al IV congrés internacional de voleibol
La conversa, ja disponible al YouTube de la FCVb, recorre la trajectòria de Carmena en la judicatura i la política, la reinserció penitenciària i el valor de l’esport a la societat, a més de presentar l’ONG Zapatelas
L’IV Congrés Internacional de Voleibol ha estat l’escenari d’una tertúlia molt especial entre Manuela Carmena, exalcaldessa de Madrid i magistrada de l’Audiència Provincial en l’àmbit penal, i Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol (FCVb).
En un ambient proper i reflexiu, ambdues van abordar la formació i la professionalització de l’esport. Carmena va subratllar que l’esport s’ha d’entendre en una dimensió molt més àmplia que els resultats: «L’esport no és només competició; és formació en valors, en ciutadania, en respecte», va recordar, vinculant aquesta visió amb la necessitat de donar estabilitat i reconeixement a entrenadors, àrbitres i gestors.
La conversa també es va aturar en la trajectòria vital i professional de Carmena, des de la seva tasca com a jutgessa de vigilància penitenciària fins al seu pas per l’alcaldia de Madrid. Va explicar que, per a ella, entrar en política no va ser una ruptura amb la seva vocació social, sinó una continuïtat: «La política, per a mi, va ser una manera de continuar treballant pel col·lectiu, com ja feia des de la judicatura.»
Un dels moments més profunds va arribar en parlar de la política penitenciària i la reinserció social. Des de la seva experiència judicial, Carmena va defensar que les presons han d’anar més enllà de la sanció: «Les presons no poden ser únicament un càstig: han de ser un espai on les persones reconstrueixin la seva vida», va afirmar, destacant també el paper de l’esport com a eina d’autoestima i de reintegració.
Tant Zamora com Carmena van coincidir que l’esport és una inversió social de primer ordre. L’exalcaldessa ho va resumir amb claredat: «Invertir en esport és invertir en cohesió social», una idea que connecta amb la visió de la presidenta de la FCVb sobre la capacitat del voleibol de generar comunitat i oportunitats.
El col·loqui va culminar amb la presentació de Zapatelas, l’ONG impulsada per Carmena, que busca crear oportunitats laborals i xarxes de suport per als presos i les persones en situació de vulnerabilitat. La mateixa Carmena en va explicar l’origen amb senzillesa: «Zapatelas neix de la convicció que tothom té un talent que pot convertir-se en una oportunitat de vida.»
El vídeo de la tertúlia ja està disponible al públic i esdevé un testimoni inspirador sobre com la justícia, la política i l’esport poden entrellaçar-se per transformar la societat.
El Chieri'76 Italià aterra a la Blume
La Federació Catalana de Voleibol continua ampliant fronteres i generant noves experiències formatives per a les joves jugadores. En aquesta ocasió, el club italià Chieri’76 ha passat quatre dies a Barcelona amb dos equips de categories inferiors per compartir entrenaments, amistosos i convivència amb les jugadores de la Blume, dins del conveni signat a principis d’any entre ambdues entitats. L’expedició italiana ha combinat l’activitat esportiva amb visites per conèixer Barcelona.
L’expedició italiana, formada per catorze jugadores i quatre tècnics, s’ha allotjat a la Residència Joaquim Blume, per compartir sessions de treball amb les catalanes. El programa d’activitats va arrencar divendres al matí amb un primer partit amistós entre els conjunts sub-16, i va continuar dissabte amb un nou enfrontament entre els equips sub-18, també a la Blume.
La jornada competitiva es va completar dissabte a la tarda amb un partit especial: el Chieri’76 es va enfrontar al CVB Barça de Superlliga 2 a les instal·lacions del Consell Català de l’Esport, en un test que va permetre seguir intercanviant experiències entre jugadores d’ambdós països.
Aquesta iniciativa, fruit de la col·laboració establerta entre la Federació Catalana de Voleibol i els clubs italians Chieri’76 i Cuneo Volley, s’emmarca en la voluntat de crear noves oportunitats de creixement i intercanvi. Una experiència internacional que contribueix a la formació esportiva i personal de les joves catalanes, alhora que consolida els llaços amb el voleibol italià i projecta el futur del voleibol català més enllà de les seves fronteres.
El voleibol català arrenca amb les Lligues Catalanes i les fases d’ascens infantils
El voleibol català ha iniciat aquest cap de setmana la temporada 2025/26 amb la disputa de les Lligues Catalanes de Superlliga i Divisió d’Honor, en categories masculina i femenina, que han reunit els principals clubs del país en les primeres jornades de competició.
Paral·lelament, s’han celebrat les fases d’ascens i les de permanència de Primera Divisió Infantil a Sant Quirze del Vallès i Tarragona. En categoria femenina, el CV Sant Quirze i el CV Olot han aconseguit la plaça per competir aquesta temporada a Primera, mentre que, en categoria masculina, seran el Tarragona SPSP i el CN Terrassa qui jugaran a Primera.
