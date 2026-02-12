Juan Ruiz, presidente del CV Guaguas: "El presidente de la RFEVB es una desgracia que nos ha caído"

Juan Ruiz (Las Palmas de Gran Canaria, 1953), presidente del Club Voleibol Guaguas, dirige uno de los proyectos más sólidos del voleibol español y uno de los más potentes del panorama europeo. Este jueves conversa con SPORT antes del importante duelo de Champions frente al SSC Berlín.

¿Qué valoración hace de la actual temporada?

Muy contento, sobre todo por el primer título de la temporada, la Supercopa de España. La hemos ganado en Valladolid contra el CD Río Duero Soria. Además, llevamos desde octubre jugando la Champions y hemos eliminado a los equipos campeones de Hungría, de Bulgaria, de Grecia y ahora estamos en la liguilla.

¿Cómo está el equipo a horas de disputar el duelo de CEV Champions League ante el SSC Berlín?

Todo el mundo está pensando en el partido de este jueves, estoy seguro que vamos a tener la asistencia más grande que ha habido en el voleibol español desde los Juegos Olímpicos de Barcelona. Creemos que pueden venir unas 7000 personas, hay que destacar no ha habido nunca una cifra así para un partido de voleibol en España. Creemos que vamos a superar esa cantidad, la expectación es grandísima, porque saben que si le ganamos al campeón de Alemania, tenemos muchas posibilidades de soñar. El Guaguas está muy consolidado, ahora mismo ya estamos dentro de los 20 mejores del continente. Mi sueño, deportivamente hablando, es jugar una 'final four' de la Champions... La verdad que para mí jugar una 'final four' de la Champions, siendo un equipo modesto como es el nuestro, no deja de ser un orgullo y una satisfacción enorme.

¿Cuál es la receta del éxito que está logrando?

El éxito no es mío, sino de todos los que colaboran; aquí hay mucha gente que colabora sin ánimo de lucro. La directiva y el presidente del Guaguas nunca ha cobrado en los doce años de la primera etapa ni en los seis años de esta segunda. La directiva y el presidente no han cobrado nunca ni siquiera una dieta, y tengo mucha gente que nos ayuda sin cobrar, y por supuesto, la gente que cobra hace un trabajo fantástico. El éxito es gracias al cuerpo técnico, jugadores, empleados, cadena de filiales, entrenadores de filiales... El Guaguas es una gran familia, todos queremos ayudarnos y todos son protagonistas, desde el primer abonado hasta el utillero del club.

¿Cuál es el objetivo del club para los próximos años?

Estar entre los diez mejores equipos del mundo, eso sería para nosotros fundamental.

Estoy muy arrepentido de haber votado a Felipe Pascual Juan Ruiz — Presidente del Club Voleibol Guaguas

¿Ha notado muchos cambios desde que se marchó hasta su vuelta?

En el voleibol tenemos un hándicap, que es la Real Federación Española de Voleibol. El presidente de la RFEVB , Felipe Pascual, es una desgracia que nos ha caído, y yo soy culpable, porque fui una de las personas que lo apoyó y le busqué ocho o nueve votos. Estoy muy arrepentido y por eso estoy trabajando para ver si podemos conseguir que se vaya por las buenas, y si no, tendremos que buscar una moción de censura u otras opciones para encontrar las irregularidades que ha cometido.

¿Por qué ese malestar?

¿Cuándo has visto tú que los padres vivan de los hijos y no son los padres los que ayudan a vivir a sus hijos? La RFEVB es la madre de todos los clubes, pues quien le da el dinero a la Federación son los clubes, sus hijos, y en cambio, la RFEVB no da nada. Todos los clubes españoles de división de honor pagamos 12100 euros de inscripción, 6.100 de licencia, una fianza para participar, pagamos el streaming... Si pagamos todos los clubes y tu no pagas nada, ¿cómo va a ser tuya?

¿Otros ejemplos?

Ahora la Copa del Rey en Valencia. ¿Los actores quiénes son? Los ocho equipos que participan, ¿verdad? Pues hay una recaudación de más de 250.000 euros, pues a los actores no les va a pagar nada, solamente la estancia de los que siguen en la competición. Si mañana el equipo de Manacor, de Melilla, de Tenerife, de Las Palmas, que están clasificados para la Copa del Rey junto con Valencia, Teruel, Leganés Madrid y Soria, sale eliminado, tenemos que cambiar los billetes de avión y eso es una fortuna, mientras que los que están en la península cogen el autobús y en dos horas están en Madrid, en Valencia o en Soria.

Es una cosa de locos, de locos. No pagarle a los actores es como si tú organizas algo en Barcelona y pides el Palau San Jordi al Ayuntamiento y le dices, 'oye, voy a hacer aquí un espectáculo importante y has sacado muchísimo dinero, pero tú no le pagas nada a los actores'. ¿A que no te entra en la cabeza? Pues eso es la Federación de Felipe Pascual. Es una cosa incomprensible. ¿Dónde está el padre que le paga a los hijos? Sus hijos son los clubes. Y si no hay club, no hay federación, pero no tiene cerebro para digerirlo.

Felipe Pacual no tiene cerebro para digerirlo Juan Ruiz — Presidente del CV Guaguas

¿Hay una solución a corto plazo?

Yo creo que sí, hablamos con mucha gente, entre ellos la presidenta de la Federación Catalana, de la Federación de Aragón, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Valencia, de muchísimas federaciones y muchísimos clubes con los que no estamos de acuerdo con la actual gestión.

Aquí en España siempre hay el miedo a las represalias. Yo la verdad que no tengo miedo a ninguna. Trabajo sin ánimo de lucro, no tengo ningún negocio, no cobro nada y tengo las manos limpias. Las auditorías dicen que el club más transparente de todos es el Guaguas, entonces, como tú comprenderás, no tengo miedo a ninguna represalia, pero hay equipos o personas que tienen votos en la Asamblea que creen que pueden tenerlas Y la pregunta que yo les hago, ¿y qué represalias te van a hacer si no te dan un duro, si no te dan ni un euro? ¿Cuál es la represalia? Si pagamos los árbitros nosotros, pagamos el streaming nosotros, pagamos la licencia nosotros, pagamos la inscripción de la liga...

¿Baraja hacer una asociación de clubes?

Lo mejor, si esto que estamos haciendo nosotros no funciona, es marcharnos a hacer la asociación de clubes, como la tiene la ACB o Asobal. El mes que viene tengo una reunión con el Consejo Superior de Deportes para esto. No puede ser que los que hacen el espectáculo no cobren nada y se lo lleve él para la RFEVB, para hacer él con el dinero lo que le da la gana. Y no estamos dispuestos a eso. Con mi equipo él no juega, él se cree que es el dueño de nuestro equipo y el de los demás. O sea, es como si le dijera la RFEF al FC Barcelona que el equipo es de la federación. No, perdona, el FC Barcelona es del FC Barcelona y colaborará con la RFEF en las cosas que tiene que colaborar o en lo que el club crea conveniente.

Queremos un cambio Juan Ruiz — Presidente del CV Guaguas

¿Tiene en mente qué candidatos podrían presidir la federación?

Nosotros sí hemos hablado de que Maribel Zamora (Presidenta de la Federació Catalana de Voleibol) podría ser la persona que pudiera encabezar la candidatura de la RFEVB, pero estamos dispuestos también a escuchar a todo el mundo y Maribel también está totalmente abierta a esa posibilidad. Nosotros lo que queremos es un cambio. Al Guaguas le interesa que España tenga una liga fuerte. Hemos mejorado muchísimo los dos últimos años, pero la labor ha sido de los clubes, no de la RFEVB.

¿Cree que con otra gestión el voleibol español podría ser más grande?

Lo que nosotros hemos propuesto a mucha gente de la Asamblea y de los clubes: tener televisión, un partido mínimo a la semana, el partido mejor de la jornada, masculino o femenino, tener un 'sponsor' que lo conseguiríamos para la liga... En menos de tres meses de hacer el cambio, estaríamos seguros de que conseguiríamos el 90% de las cosas que te estoy diciendo. De fomentar y ayudar al club que se le televisa, con infraestructura, con audiencia de público, cómo conseguirlo... Se pueden hacer muchísimas cosas.

Cuando yo me marcho en el año 98, una de las cosas por las que me voy es que nosotros no aprovechamos los JJ.OO 92. Al presidente de entonces, Miguel Ángel Quintana, muy buena persona, se lo comenté: 'si no aprovechamos, Miguel, nos vamos a quedar siempre estancados'.

No estoy para aguantar tonterías del Presidente Juan Ruiz — Presidente del Club Voleibol Guaguas

Y pasó eso. 22 años más tarde me han vuelto a recuperar, pero ya estoy un poquito mayor y ya no estoy para aguantar tonterías de un chico, ¿cómo se llama? Felipe Pascual, que cuando se pone a hablar contigo no te deja hablar, ya no estoy para eso. Conozco personas mucho más importantes que él y mucho más inteligentes que él y son de otra tipología. La vida no se trata de imponer, está actuando imponiendo su criterio. Se levanta por la mañana de su cama y se le ocurre una idea, la lleva a la práctica y no habla ni con su directiva, ni habla con su director general, ni habla con nadie. O sea, va por libre, pero monta una empresa para ti y es sola tuya, no que estés con los demás para hacer eso.

¿Países como Italia o Polonia son un buen espejo al que mirarse?

Son el espejo, lo has dicho tú, es así. Miras un partido en Polonia y la televisión pública polaca te da partido el sábado y el domingo. En los años 80, televisión española daba los partidos del Guaguas de Europa. Tenía una audiencia, dicho por los técnicos de televisión española, no por mí, una audiencia buenísima en España. Emitían los partidos de Champions del Guaguas, la final de la Copa, la final de la Supercopa... Nos televisaban ocho o diez partidos al año en los años 90. En Polonia toda la semana tienen dos partidos mínimos. En Italia, toda la semana hay varios partidos. De hecho, en Italia tienen un canal que ves todos los partidos que tú quieras.

Estoy seguro que lo podríamos conseguir en España también. De hecho, ya hemos realizado contactos con gente de las televisiones privadas.