Inscripcions obertes pel III Campionat de Catalunya de Vòlei Neu

La Federació Catalana de Voleibol obre les inscripcions de cara al tercer Campionat de Catalunya de Vòlei Neu, que tindrà lloc el pròxim 15 de març a l’estació d’esquí de Boí Taüll. Tots els esportistes sèniors federats hi podran participar, sempre que competeixin sota el nom d'un club, ja siguide pista o de platja. Les entitats que participin al CCVN poden demanar l’ajornament d’ofici dels seus encontres de pista en cas de formar part del torneig.

Les inscripcions es mantindran obertes fins el pròxim dilluns 3 de març a les 12 hores.

De cara a aquesta tercera edició, es dona la possibilitat d’accedir a la competició a un màxim de 24 equips, és a dir, dotze per categoria, que poden estar formats per fins a 4 esportistes, tres titulars i un suplent. El pagament, des de 300 euros, inclou la inscripció al campionat i l’allotjament de divendres i dissabte, però no incorpora la samarreta de joc, la qual haurà de pertànyer al club a través del qual s’inscriguin els participants. Els entrenadors i/o acompanyants dels equips tindran també tarifes ajustades que es poden consultar a la pàgina web de l’ens federatiu.

La competició, que es disputarà en una sola jornada, permetrà als esportistes gaudir d’altres activitats relacionades amb la neu, com per exemple un ‘après-ski’, un circuit termal o un ‘forfait’ per als amants dels esports d’hivern, ja sigui d’un dia o de dos. Els participants tindran l’opció d’esquiar o de fer ‘snowboard’ en un paratge únic a la zona de la Vall de Boí.

El municipi compta amb atractius com el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el balneari de Caldes de Boí, les pistes d’esquí de Boí Taüll Resort, i un conjunt d’esglésies romàniques declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Tretze catalanes a la recerca de la glòria a la Copa de la Reina 2025

Fins a tretze esportistes catalanes cercaran, d’aquí uns dies, la glòria nacional a la Copa de la Reina de 2025 es celebrarà a Ciutadella (Menorca). La cinquantena edició de l’esdeveniment coper reunirà als vuit millors conjunts de la Lliga Iberdrola en la primera volta de la lliga regular, que tractaran de succeir en el palmarès a l’Hidramar Gran Canaria, vencedor del torneig l’any 2024 a Dos Hermanas (Sevilla).

L’equip que més jugadores procedents de Catalunya aporta és, com és habitual, el DSV CV Sant Cugat, amb un total de vuit esportistes: la capitana Aina Berbel; la lliure Berta Clavel; l’oposada Itziar López; la receptora Marta Cano i la jugadora júnior Jana Durán, les col·locadores Inés Victory i Eva Bové i Sol Guilardelli. El conjunt santcugatenc s’estrenarà a la competició davant el Heidelberg-Volkswagen per un lloc a les semifinals, on esperarà el vencedor del matx entre Fundación Unicaja Vóley i Tenerife Libby’s La Laguna.

El conjunt andalús, que va organitzar la campanya passada la Copa de la Reina, compta a les seves files amb una jugadora catalana, formada a les files del CV Esplugues, i del CVB Barça, a més d’haver disputat el Campionat de Catalunya de Vòlei Platja. La receptora Helena Orejas es troba ja 100% concentrada en poder donar la sorpresa i fer fora de la competició el Tenerife Libby’s La Laguna, vencedor fa dues edicions a Sant Cugat del Vallès.

L’eliminatòria dels quarts de final que tindrà jugadores catalanes en ambdós equips és la que enfrontarà a l’amfitrió, l’Avarca de Menorca, amb el CV Kiele Socuéllamos. Carla Jiménez i Zoí Mavrommatis, dues ex-Blume, exerciran com a locals davant la col·locadora Silvia Araco, que a Catalunya ha defensat els colors del CV Esplugues, el CVB Barça i del DSV CV Sant Cugat abans de provar-se al Tenerife Libby’s La Laguna, al CV Sayre CC La Ballena o el mateix Kiele.

Per finalitzar, l’actual campió, el CV Hidramar Gran Canaria, es trobarà als quarts de final, i obrint la competició, amb el CV Sayre Centro Comercial La Ballena, en un duel de les Illes Canàries. El conjunt de Las Palmas de Gran Canaria compta a les seves files amb la manresana Marina Martí, que s’ha format a les categories inferiors de la localitat del Bages, abans de fitxar pel CNS Vòlei de Superlliga 2.