Gran paper dels equips catalans a la Copa Principe finalista i semifinalista

Els representants catalans han deixat la seva emprempta a la Copa Príncipe de 2025. Tant el Barça Voleibol (campió del torneig en dues ocasions) com el CV Roquetes (primera participació en l’esdeveniment) poden estar orgullosos de la competició que han dut a terme aquest passat cap de setmana, ja que ambdós equips han estat ben a prop de fer-se amb el títol. El CV Roquetes va aconseguir una plaça per la final en la que era la seva primera participació i el Barça Voleibol va ser semifinalista.

La ciutat gallega de San Sadurniño va posar a prova els dos equips procedents de Catalunya classificats per a un esdeveniment que aplegava els millors equips de la Superlliga Masculina 2. Tan difícil va ser la travessa cap a l’èxit dels nostres equips que ambdós varen començar el torneig amb dificultats, doncs el Club Vòlei Roquetes va cedir per 3-0 davant l’actual campió, el CV Textil Santanderina (25-23/25-14 i 25-23); i el Barça Voleibol va haver de remuntar davant l’Instasa San Sadurniño (1-3) en un encontre desigual en diferents parcials (11-25/29-27/26-24 i 25-21).

Una primera participació històrica

El CV Roquetes, dirigit per Agustín Rodríguez, arribava a la Copa Príncipe essent la gran sorpresa del Grup B de Superlliga Masculina 2, després de classificar-se per l’esdeveniment en l’última jornada fent fora al CNS Vòlei. Amb la màxima il·lusió per jugar una competició de gran calibre amb un grup de joves jugadors, l’equip del Baix Ebre començava el torneig amb derrota, de la qual es van reposar ràpidament, essent triomfadors en el segon i últim partit de la fase de grups davant el Servigroup Benidorm per 3-1 (18-25/25-19/29-27 i 25-23).

De forma triomfal, l’equip roquetenc se citava amb la història, arribant a semifinals en la seva primera participació, havent d’enfrontanr-se amb el millor equip del Grup A de la Superlliga Masculina 2, el Voleibol Leganés. Després de cedir el primer parcial per un ajustadíssim 30-28, el conjunt català no va trigar en refer-se del dur cop rebut, i va imposar-se en els dos següent sets, oferint un gran joc coral, sobre tot mitjançant els punts de Francisco Estrada i Ian Iurisevich, ambdós amb més de 23 punts cadascun. El Voleibol Leganés no anava a posar les coses fàcils als d’Agustín Rodríguez, que es veien superats per un just 25-23 que enviava el partit, i la troballa de l’últim finalista del torneig, al desempat. Aprofitant molt i molt bé el seu servei (4 aces), els atacs a través dels puntes i els bloquejos dels centrals, el CV Roquetes no donava opció als seus rivals i es classificava per la gran final després de fer-se amb el desempat per 7-15.

La gran final deparava un partit que ja havia tingut lloc: el primer de tots els encontres davant la Textil Santanderina. De la mateixa forma que ocorregués en la inauguració de la Copa Príncipe, l’actual campió del torneig no va donar gaires opcions a l’equip català, superant-los per 3-0 (25-16/25-16 i 25-18) i revalidant així un títol aconseguit l’any 2024 a la localitat de Cabezón de la Sal. L’equip de José Ignacio Marcos va ser superior a la final, on va destacar, per sobre de tothom, Luis Martín, el màxim anotador de l’encontre amb 20 punts, i essent, novament, el principal referent ofensiu dels de Cabezón de la Sal.

El gran retorn dos anys després

El Barça Voleibol es plantava de nou, a la Copa Príncipe, com un dels favorits al títol després de liderar el Grup B de la Superlliga Masculina 2 amb mà de ferro, i retornar així a una competició on comptava amb dues temporades d’absència. Tot i atresorar un grup de jugadors molt joves, l’entitat blaugrana volia demostrar, un cop més, la voluntat d’apropar-se el màxim possible a l’excel·lència voleibolística.

Després de començar l’esdeveniment amb una remuntada davant un conjunt més experimentat com l’Intasa San Sadurniño, els de Fredinson Mosquera tenien peu i mig a les semifinals, però havien de certificar la seva classificació davant el totpoderós Voleibol Leganés. La missió no anava a ser fàcil, i el seu rival va demostrar el perquè es plantava a la Copa Príncipe, superant als catalans per un clar 0-3 (22-25/22-25 i 19-25). Malgrat la derrota, el Barça Voleibol aconseguia la plaça a les semifinals, ja que l’Intasa San Sadurniño va vèncer per 3-2 al Voleibol Leganés, i per tant, en el coeficient de sets en contra, era inferior pels catalans, que es citaven amb el vigent campió, el CV Textil Santanderina.

En un encontre on els cops van anar a banda i banda del camp, va ser la Textil Santanderina qui va endur-se el triomf, però va haver de suar de valent, superant als seus rivals en el desempat després de quasi tres hores de semifinal. Ambdós conjunts varen imposar-se a cada set jugat fins en el desempat, demostrant així la igualtat regnant sobre la pista de San Sadurniño, on quedava clar que els dos equips volien ser a la gran final. L’ambició del Barça Voleibol per endur-se l’encontre es va confirmar amb el fet que fins a cinc jugadors de la plantilla blaugrana varen superar els 10 punts (Anass Anzaui, Diego Kunda, Lázaro Amorós, Douglas Stringari i Livan Moreno), amb aquest últim coronant-se com a màxim anotador de l’encontre amb un total de 23 punts.

Chieri '76 Volleyball, Cuneo Volley i la Federació Catalana de Voleibol junts per créixer

El Chieri '76 Volleyball, el Cuneo Volley i la Federació Catalana de Voleibol han signat un acord de col·laboració que els portarà a treballar plegats durant almenys una temporada, amb les entitats italianes amb l’esperança que sigui l’inici d’un camí molt més llarg. amb les entitats italianes

Tot neix de la compartició de valors esportius i educatius. D’aquí sorgeix el desig d’enriquir l’experiència esportiva d’atletes i entrenadors, i de promoure la cooperació internacional en l’àmbit del voleibol.

Concretament, l’acord defineix una sèrie d’iniciatives i intercanvis tècnics entre la Federació Catalana i el Chieri per a la part femenina, i el Cuneo per a la part masculina. Hi ha molt a l’horitzó. Per exemple, es preveuen trobades anuals entre equips juvenils, jornades formatives teòriques i pràctiques, estades que permetran als tècnics catalans participar en activitats a Itàlia i viceversa, una beca per als entrenadors catalans, i una oferta coordinada de campus d’estiu.

El primer esdeveniment oficial d’aquesta nova col·laboració serà la visita dels esportistes de l’ARC Blume, el programa català d’alt rendiment, del 20 al 24 de gener a la regió del Piemont, amb el combinat femení a Chieri i el masculí a Cuneo.

"Ens omple d’orgull que la Federació Catalana ens hagi escollit com a punt de referència per al sector femení", destaca Max Gallo, director esportiu del Chieri '76. "Estem molt contents d’iniciar aquest projecte amb ells, que podrà aportar beneficis a totes les parts implicades", afegeix.

"Estem honorats que la Federació Catalana ens hagi seleccionat com a club de voleibol masculí per aquest projecte de creixement tècnic. Aquesta col·laboració ha despertat molt entusiasme dins del club i de l’equip tècnic, tant per la possibilitat de compartir experiències com per treballar junts. Esperem amb impaciència l’arribada de la selecció catalana per iniciar aquesta experiència formativa", explica Mario Barbiero, director tècnic del juvenil del Cuneo Volley.

"L’acord que estem a punt de signar representa un pas ferm en el treball cap a l’excel·lència esportiva, tant per als jugadors com per als tècnics, ja que col·laborarem amb clubs de primer nivell amb els quals compartirem coneixements. Estem realment molt orgullosos que clubs d’aquesta categoria vulguin treballar amb nosaltres i col·laborar en aquestes línies tècniques i polítiques", ha exposat Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol.