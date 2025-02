Gavà, seu del desè Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials de voleibol

La ciutat de Gavà és la seu escollida per celebrar la desena edició del Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials de voleibol. L’activitat es durà a terme els pròxims 15, 16 i 17 d’abril del 2025, al Pavelló de Can Tintorer. El campionat, organitzat per la FCVb, aterrarà per segona vegada a la ciutat barcelonina. Gavà ja va acollir aquest esdeveniment l’any 2019, quan se’n va celebrar la cinquena edició.

El Pavelló Municipal de Can Tintorer acollirà, sota l’organització de la Federació Catalana de Voleibol i amb la col·laboració del Club Voleibol Gavà i l’Ajuntament de Gavà, el torneig per excel·lència del vòlei català de menors. Aquesta és una activitat que va començar com a prova pilot per recuperar un torneig històric i que, amb el pas dels anys, s’ha consolidat com una de les trobades que reuneixen les millors jugadores i millors jugadors de les categories infantil, cadet i juvenil del nostre territori.

Un any més, el campionat tindrà una durada de tres dies. Dimarts 15 d’abril serà el torn dels equips juvenils, dimecres 16, el dels cadets i, per últim, dijous 17, tancaran el torneig els equips de categoria infantil. Així, es formaran equips a partir d’una divisió territorial de clubs, donant com a resultat sis equips en categoria femenina (tres per a la demarcació de Barcelona i un per a cadascuna de les restants províncies) i quatre equips en categoria masculina.

Durant els tres dies que dura l’esdeveniment, més de 400 esportistes passaran per les instal·lacions esportives de la ciutat, a més d’una seixantena d’entrenadores i entrenadors, així com d’àrbitres, provinents també d’arreu del territori. D’aquesta manera, es dona cada cop més valor a les diferents divisions territorials, permetent, alhora, la detecció de nous joves valors.

Està previst que la competició aplegui més de 1.000 persones a les graderies del Pavelló Municipal de Can Tintorer. Els partits també es podran seguir a través del sistema de retransmissió en directe que la Federació té previst activar mitjançant la plataforma nord-americana YouTube.

“És un plaer per a la Federació repetir com a seu del Campionat de Seleccions Territorials. Gavà ja va acollir aquest esdeveniment i, per tant, sabem que tant l’Ajuntament com el club local respondran d’una manera excel·lent. Així doncs, l’èxit en l’organització està garantit, gràcies a la bona relació i coordinació entre totes les parts”, declarava després de l’acord Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol.