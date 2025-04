Gavà atresora el millor voleibol base de Catalunya

Aquesta Setmana Santa el millor voleibol català de base s’ha donat cita a la ciutat de Gavà per disputar la desena edició del Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials, una de les competicions més longeves organitzades per la Federació Catalana de Voleibol.

Durant tres dies, prop de 400 esportistes han defensat els colors de la seva província, i han demostrat el nivell del que gaudeix el voleibol formatiu a Catalunya. Aquest certamen ha marcat el tret de sortida de les Seleccions Catalanes que participaran en el Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques que tindrà lloc el proper mes de juny a Astúries.

PRIMER DIA DE COMPETICIÓ

La jornada de dimarts 15 d’abril va iniciar-se amb el torneig dels juvenils. Després d’un dia trepidant, els equips BCN 2 Barnadental, en categoria femenina, i CAT 4 Around Sports, en categoria masculina, aconseguien el triomf final. Ambdues categories van necessitar el ‘tiebreak’ per tal de conèixer els seus flamants campions després de més de deu hores de competició.

SEGON DIA DE COMPETICIÓ

La categoria cadet es va disputar dimecres 16 d’abril amb 10 nous equips per gènere tractant d’alçarse com a vencedors del Territorial. En aquest cas, Barcelona 2 Barnadental, en categoria femenina, i Catalunya 2 Reprosa, en la categoria masculina, van ser els conjunts que finalitzaren la jornada com a campions. Catalunya 2 Reprosa va necessitar del desempat per superar a Catalunya 4 Metales Casino, de la mateixa forma que BCN 2 Barnadental per endur-se el triomf davant BCN 1 Itegra.

ÚLTIM DIA DE COMPETICIÓ

La branca infantil, la més menuda, tancava el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials el dijous 17 d’abril. Els equips de Barcelona 1 Pentex, en categoria femenina, i CAT 4 Securitas, en la masculina, s’enduien el triomf final en un esdeveniment que va tenir les graderies del Pavelló de Can Tintorer plenes a vessar. Prop de 400 esportistes, més de 50 partits i un miler d’aficionats van fer de la desena edició del CCSSTT un torneig per emmarcar. Un cop finalitzat aquest certamen, que serveix de supervisió dels esportistes candidats a formar part de les Seleccions Catalanes, la FCVb continuarà treballant en la formació dels conjunts infantils i cadets que defensaran Catalunya en el Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques, que tindrà lloc a Astúries del 26 al 29 de juny.

Maribel Zamora, present a les finals de l’ ASB Women’s Cup Volleyball

Maribel Zamora durant l’entrega de premis del torneig a Torredembarra / SPORT.es / FCVb

La presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, va presenciar en directe el passat dimecres 16 d'abril les finals de l' ASB Women's Cup Volleyball, un torneig de voleibol femení organitzat per Around Sports BCN i que ha comptat amb el suport de l'ens federatiu.

Zamora va ser partícip en l’entrega de trofeus final a Torredembarra, una de les cinc localitats on va tenir lloc l’esdeveniment. La FCVb va aportar els àrbitres necessaris per a la celebració correcta del torneig, que va garantir un mínim de quatre encontres per a cadascun dels equips que hi van prendre part, des de la categoria aleví fins a la júnior.

Més de 700 persones, entre esportistes i staff varen disputar prop de 160 partits entre el 13 i el 16 d’abril, en un torneig que comptava amb 57 equips procedents de Catalunya, Vitòria, Madrid i Múrcia; amb un allotjament unificat, serveis de transport personalitzat i activitats paral·leles per fomentar la convivència entre les jugadores.