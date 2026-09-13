La FCVb reafirma su compromiso con la inclusión mediante el desarrollo del 'sitting volley' en Catalunya

La Federación Catalana de Voleibol (FCVb) ha reafirmado este fin de semana su apuesta por el sitting volley con la organización del IV Torneo Internacional de Sitting Volley, disputado los días 12 y 13 de septiembre en el Pavelló de l’Ausoneta de Vic. El campeonato se ha enmarcado en la VI Semana Catalana del Deporte, organizada por la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), y ha contado con el apoyo del Vic Vòlei Callís.

La competición ha reunido a seis equipos: Catalunya SV, Sitting Volley Sevilla, Chieri ’76 SV (Italia), Fortis in Unum (Países Bajos), LBRS EV (Alemania) y OKI Laktasi (Bosnia y Herzegovina). Los seis conjuntos han disputado una liga a una vuelta en la que todos se han enfrentado entre sí. Los dos primeros clasificados han accedido a la final, en la que el OKI Laktasi se ha proclamado campeón y el LBRS EV ha ocupado la segunda posición.

La ceremonia de entrega de premios ha contado con la presencia de Albert Castells, alcalde de Vic; César Thovar, representante territorial de Deportes en la demarcación de Barcelona; Branko Mihorko, presidente de Paravolley Europe; Josep Clusella, miembro de la Junta Directiva de la FCVb, y Eduard Comerma, concejal de Actividad Física y Deportes del Ayuntamiento de Vic.

Hacia un voleibol más inclusivo

Más allá de los resultados deportivos, la presencia del sitting volley en la Semana Catalana del Deporte responde al compromiso de la FCVb con un modelo de voleibol más abierto, accesible e inclusivo. La Federación trabaja para dar a conocer esta disciplina, ampliar su base de practicantes y generar espacios que faciliten una práctica estable y continuada.

La competición de Vic forma parte del proyecto de la FCVb para favorecer el desarrollo del sitting volley en Catalunya. La iniciativa contempla acciones de promoción y acercamiento a la modalidad, concentraciones y colaboraciones con clubes y entidades vinculadas al deporte adaptado, con la voluntad de integrar progresivamente esta disciplina en el voleibol catalán.

Los participantes, tras el torneo / FCVb

El sitting volley es un ejemplo de cómo entendemos el futuro del voleibol catalán: un deporte abierto, accesible y sin barreras, en el que todo el mundo tiene cabida. Después de cuatro ediciones consecutivas impulsando esta competición, queda claro que no se trata de una acción puntual, sino de una línea de trabajo sostenida en el tiempo. Queremos seguir apoyando esta disciplina y crear nuevas oportunidades para que crezca y llegue a más personas y entidades", afirma Maribel Zamora, presidenta de la FCVb.

Una apuesta con continuidad

El sitting volley se incorporó a la Semana Catalana del Deporte en 2023 y, desde entonces, ha formado parte del programa durante cuatro ediciones consecutivas. Esta continuidad refleja el compromiso sostenido de la FCVb con el desarrollo y la visibilidad de la modalidad.

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Durante estos cuatro años, la selección catalana ha podido competir con equipos y selecciones de diversa procedencia y adquirir experiencia en el ámbito internacional. La cita de Vic da continuidad a este recorrido y refuerza el papel de la Semana Catalana del Deporte como punto de encuentro para el sitting volley.