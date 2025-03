La FCVb organitza un clínic de luxe amb Marco Bonitta i Massimo Moglio

Un dels primers clínics de l’any 2025 comptarà amb la presència de dos tècnics internacionals amb una experiència més que contrastada. La Federació Catalana de Voleibol ofereix als seus tècnics col·legiats una formació impartida pels entrenadors Marco Bonitta i Massimo Moglio, que combinarà la teoria i la pràctica. La inscripció serà gratuïta per als col·legiats i tindrà un cost de 25 euros per als no col·legiats.

Aquests clínic tindrà lloc els dies 13 i 14 d’abril, uns dies abans de l’inici del Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials (CCSSTT). L’activitat forma part de l’acord signat entre la FCVb, Cuneo Volley i Chieri ’76, promovent la cooperació internacional entre les tres entitats. La jornada formativa és una de les accions englobades dins l’acord, que comporta també trobades anuals entre equips juvenils, beques pels entrenadors catalans i/o ofertes coordinades de campus d’estiu.

Marco Bonitta és un entrenador professional de voleibol italià que compta amb quasi tres dècades d’experiència a les banquetes. El tècnic va formar part de clubs com el Big Power Ravenna, el Foppapedretti Bergamo o el Mirabilandia Ravenna, abans de fer-se càrrec de la Selecció Italiana Femenina Absoluta l’any 2001. L’entrenador va dur a l’equip a aconseguir una medalla de plata aquell mateix any en el Campionat d’Europa i, la temporada següent, va fer-se amb el Campionat Mundial.

Bonitta també ha dirigit a la Selecció Polonesa Femenina Absoluta, abans de tornar a dirigir al combinat italià l’any 2014, amb qui va disputar uns Jocs Olímpics a Río de Janeiro, on va finalitzar en novena posició. Actualment entrena a la LOVB americana, després de dirigir la Selecció Eslovena Femenina Absoluta i el Consar Ravenna un parell d’anys. El tècnic ostenta la màxima distinció de la República Italiana des de fa més de vint anys, concretament l’Ordre del Mèrit de la República Italiana (OMRI).

D’altra banda, el nostre segon convidat, Massimo Moglio, tècnic torinès, compta amb una dilatada experiència dins el teixit voleibolístic italià. L’entrenador ha dirigit equips com el Dim Cafasse, el Candelo o el Settimo Torinese, obtenint grans classificacions i duent a terme ascensos en les divisions inferiors. Des de 2017 s’ha dedicat a formar a joves talents en diferents clubs com el Pinerolo, la societat Valentino Volpianese o el Fenera Chieri ’76, on actualment desenvolupa les tasques d’entrenador a la Serie B2 Nacional.

Moglio ha contribuït al creixement d’esportistes reconegudes com Cinzia Perona, Paola Paggi o Rachele Morello, entre d’altres. Amb més de 12 temporades dirigint la Selecció Regional Piamontesa, el tècnic és un referent de les joves promeses que volen llaurar-se un futur en el voleibol italià.

Cara i creu pels tres equips catalans de la Superlliga

Intent de bloqueig en un dels partits del CVB Barça / SPORT.es / FCVb

Dos dels tres conjunts procedents de Catalunya que han participat a la màxima categoria del vòlei a Espanya continuaran en competició la pròxima temporada. El CV Sant Pere i Sant Pau, de la Superlliga Masculina; i el DSV CV Sant Cugat, que fa el propi a la Lliga Iberdrola, han aconseguit la permanència després de les 22 jornades de lliga regular. Per la seva banda, el CVB Barça, nouvingut a la categoria aquesta campanya, no ha pogut salvar-se i tornarà, un any més, a competir dins la Superlliga Femenina 2.

Els tarragonins han viscut la duresa de la Superlliga Masculina de principi a fi, i no van poder certificar la seva permanència fins la penúltima jornada, on varen cedir davant el CV San Roque i, al mateix temps, el seu perseguidor més immediat, l’Arenal Emevé, a qui li treia cinc punts d’avantatge, també va cedir i no va sumar punts.

D’altra banda, el DSV CV Sant Cugat arribava salvat a l’última jornada, i amb opcions d’entrar al ‘play-off’ si es complia una carambola. Les de Leo Passerine havien de guanyar a l’Avarca de Menorca sumant els tres punts i, a més, esperar a que el CV Kiele Socuéllamos es quedés a zero davant el CV Sayre CC La Ballena. Cap de les dues coses va succeir i, com a resultat, l’equip vallesà finalitzava la temporada en novena plaça.

Finalment, el CVB Barça de Miguel Fuente, nouvingut a la categoria després de realitzar grans actuacions a la Superlliga Femenina 2, no va poder aconseguir assegurar la permanència en l’any de retorn a la màxima categoria del vòlei espanyol. Les blaugrana només han aconseguit una victòria durant la temporada, marcada per alts i baixos, lesions i altres factors que han impedit sumar més punts a la Lliga Iberdrola, tot i comptar amb grans moments de joc.