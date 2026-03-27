La FCVb estrena OTT: el 'Netflix del vòlei català' ja és una realitat
La Federació Catalana de Voleibol presenta una plataforma que centralitza partits, continguts i eines professionals per a clubs i aficionats en un únic entorn digital
La Federació Catalana de Voleibol ha presentat oficialment la seva nova plataforma OTT (Over The Top), un projecte que neix amb la voluntat de convertir-se en el gran hub audiovisual del voleibol català i que aspira a consolidar-se com el veritable 'Netflix del vòlei'.
L’acte, celebrat a la seu de la UFEC, va reunir representants institucionals, clubs, patrocinadors i membres de l’ecosistema del voleibol, en una jornada que va servir per mostrar l’abast d’una eina cridada a transformar la manera de consumir aquest esport.
Entre els assistents, va destacar la presència de la presidenta de la FCVb, Maribel Zamora, el gerent Óscar Novillo i altres membres de la junta directiva. També hi va assistir el mite del voleibol Rafa Pascual, juntament amb Clemente Sierra, responsable de l’empresa encarregada de desenvolupar la tecnologia de l’aplicatiu, Toools, i representants d’altres federacions territorials, com el president de la Federació Aragonesa de Voleibol, David Lechón. Així mateix, va ser present Cèsar Thovar, representant territorial d’Esports a Barcelona.
La nova OTT neix amb l’objectiu de centralitzar en un únic entorn tots els continguts audiovisuals del voleibol català, resolent així la dispersió existent fins ara en diferents canals i plataformes. La iniciativa permet accedir de manera fàcil i ordenada a partits en directe i en diferit, així com a continguts a la carta des de qualsevol dispositiu, millorant de manera significativa l’experiència dels usuaris.
La plataforma s’estructura en cinc grans blocs temàtics que ordenen i donen coherència al conjunt de continguts. A través de 'VòleiCat' es concentren els partits de totes les competicions, organitzats per categories per facilitar-ne la consulta; 'VòleiLab' reuneix continguts de caire formatiu i tècnic, com congressos, clínics, cursos i materials vinculats a l’arbitratge; 'VòleiTalk' actua com un espai de conversa i divulgació amb programes com +Vòlei, Àgora o 'Un cafè amb la presidenta', entre altres canals que s’aniran anunciant; i 'VòleiPlay' integra propostes més audiovisuals com Inside Club, documentals i reportatges. El bloc de 'Seleccions' concentra partits, resums i continguts exclusius dels combinats catalans i dels principals tornejos més enllà de la competició regular, ampliant així l’oferta disponible per a aficionats i professionals.
L'OTT també incorpora un espai específic per a patrocinadors, amb l’objectiu de millorar la visibilitat de les marques i generar noves oportunitats de col·laboració dins l’entorn digital. En paral·lel, la plataforma ofereix eines professionals orientades tant a clubs com a tècnics, com ara la possibilitat de generar clips i accedir a estadístiques. Un conjunt de funcionalitats que contribueix a la professionalització dels clubs i a la millora de la gestió esportiva i audiovisual.
Amb aquesta iniciativa, la Federació Catalana de Voleibol consolida un projecte que integra tecnologia, contingut i servei en un únic entorn digital, amb l’objectiu de potenciar la visibilitat del voleibol català, facilitar l’accés a la informació i oferir una experiència unificada tant per a aficionats com per a clubs i professionals.
El talent jove del vòlei català es concentrarà durant tres dies a Gavà
La ciutat de Gavà es prepara per tornar a ser l’epicentre del voleibol base català amb la celebració de l’onzena edició del Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials. Del 31 de març a l’1 i 2 d’abril, el Pavelló Municipal de Can Tintorer acollirà una de les cites més esperades del calendari formatiu, consolidada com un aparador de present i futur del nostre esport.
Organitzat per la Federació Catalana de Voleibol, amb el suport del Club Voleibol Gavà i l’Ajuntament de la ciutat, el campionat arriba en un moment de plena maduresa. El que va néixer com una iniciativa per recuperar un torneig històric s’ha convertit en una plataforma clau per a la detecció i projecció del talent jove del territori.
Amb més de 400 esportistes participants i una àmplia representació tècnica i arbitral, la competició reunirà els millors jugadors i jugadores de les categories infantil, cadet i juvenil, distribuïts en seleccions territorials que reflecteixen la riquesa i el nivell del voleibol català. El format, ja consolidat, permet veure en acció combinats d’alt nivell tant en categoria femenina com masculina.
El calendari manté l’estructura dels darrers anys: la jornada inaugural estarà dedicada a la categoria juvenil, seguida del torn dels equips cadets i, finalment, la competició infantil posarà el punt final al campionat.
Més enllà dels resultats, aquesta cita representa una experiència formativa de gran valor per a tots els participants, reforçant el paper de les seleccions territorials com a eina de creixement i cohesió dins del voleibol català. A les graderies, s’espera una gran resposta de públic, confirmant així l’interès creixent per aquesta competició. Els partits també es podran seguir en directe a través de la recent estrenada OTT de la FCVb.
El Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials es manté com un espai de referència per al creixement del voleibol base i la projecció dels joves talents que marcaran el futur del nostre esport.
- El Lamine del futuro: ¿Un desenlace inevitable?
- El Barça valora el fichaje de Joaquín Delgado tras su gran impacto
- Dilema en el Barça con el futuro de Balde
- Ofertón del Atlético a Julián Álvarez para impedir que vaya al Barça
- Oportunidad de oro para Nico González
- A qué hora y dónde ver el Brasil - Francia hoy gratis por TV, online y en directo
- Tomás Roncero estalla tras las palabras de Jota Jordi: 'Si un jugador del Barça hiciese esto...
- Los ridículos del Madrid femenino ante el Barça hartan al club y a la afición