LA FCVB ENCÉN LA TEMPORADA DE VÒLEI PLATJA A TARRAGONA

La platja de l’Arrabassada de Tarragona va ser l’escenari de l’estrena del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja de 2025 aquest passat cap de setmana. Un total de 32 parelles entre competició femenina i masculina van lluitar des de dissabte al matí fins a la gran final de diumenge a la tarda per poder pujar a l’escalafó més alt del podi. Van ser les parelles Manu Nieto i Eric Estalella, en categoria masculina, i Anna Grima i Marina Balasch, en categoria femenina, els campions absoluts del cap de setmana. La final masculina va aplegar a tota una gentada a la grada de la platja, i no va ser casualitat. La parella NietoEstalella feia valer la seva polivalència a sorra per avançar-se en el marcador davant Muro i Gala combatius. Malgrat intentar dur l’encontre al desempat, l’experiència del binomi habituat a jugar la LNVP va resultar crucial per fer-se amb el triomf final per 2-0.

Volei Platja / SPORT.es

La tercera plaça del podi va ser per la parella formada per Francesco Montinaro i Isaac Valiño, que es desfeia del conjunt format per Javier Naya i Carlos Mora en la final de consolació. La final femenina comptava amb dues parelles del circuit acostumades a jugar aquest tipus de partits. Per un costat el ‘combo’ català format per Anna Grima i Marina Balasch, que continuen amb la seva ratxa d’estar presents en rondes finals, i seguir sumant punts de cara al Campionat d’Espanya. A l’altra banda de la xarxa s’hi col•locaven Elia Carpena i Laura García, finalistes en la temporada passada, volent pujar a l’escalafó més alt del podi. Ambdós parcials van estar molt igualats en quant a joc, però va acabar imposant-se la veterania de les jugadores del BSC per tal de tancar el partit. La parella formada per Marta García i Sandra Campo es va proclamar vencedora de la final de consolació. A la cerimònia d’entrega de premis hi van participar Estefania Serrano, Representant Territorial de l’Esport a Tarragona; Ramón Cuadrat, Director Gerent de Tarragona Esports; i Maribel Zamora, presidenta de l’ens federatiu. La propera prova tindrà lloc en només uns dies, a una localitat propera a Tarragona com és la de Cambrils.

Catalunya, epicentre del vòlei mundial amb el IV Congrés Internacional

Congres volei / SPORT.es

La Federació Catalana de Voleibol celebrarà els propers dies 6 i 7 de setembre de 2025 la IV edició del Congrés Internacional de Voleibol, una cita marcada en vermell en el calendari de tots els amants del nostre esport. L’esdeveniment multidisciplinar tornarà a ser, novament, un espai de debat i reflexió per a col•lectius diversos com són els entrenadors, àrbitres, directius i, en general, amants del voleibol.

El congrés, referència internacional en la formació multidisciplinària, està enfocat a tots els estaments que formen part d’aquest esport. Més endavant s’informarà de l’obertura de les inscripcions, així com dels ponents i dels horaris concrets de cada conferència que ompliran les jornades de dissabte i diumenge. L’Hotel Catalonia Rambla acollirà de nou aquesta cita, que també comptarà amb retransmissió per streaming i traducció simultània.

El CVB Barça conquereix el Campionat d’Espanya Infantil

CV Barça / SPORT.es

El Club Voleibol Barcelona Barça s’ha proclamat, fa només uns dies, Campió d’Espanya de voleibol en categoria infantil, després d’imposar-se a la final al CV Torrejón per 3-0 (25- 23/25-19 i 25-23) en un pavelló de Llanes ple fins a la bandera. L’equip dirigit per Xavi Balsells va dur a terme una excel•lent competició, demostrant així el bon nivell de la base dels equips catalans. Amb el triomf blaugrana, aquesta categoria duu dues temporades de forma consecutiva veient un triomf català, ja que, la campanya anterior, un altre conjunt català, el CV Esplugues, va proclamar-se també campió, després de superar el CV Sant Cugat a la final.