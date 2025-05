LA FCVb CELEBRA LA FESTA DEL VÒLEI PLATJA I PRESENTA EL CCVP DE 2025

La Federació Catalana de Voleibol ha donat el tret de sortida a la temporada d’estiu en un acte, on també s’ha premiat als vencedors i vencedores de la temporada d’hivern, amb el lliurament de trofeus de les diverses categories de la Lliga d’Hivern, disputada de novembre a abril amb l’objectiu de promoure la disciplina de platja fora de la temporada estival. Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, ha posat en valor la trajectòria d’aquesta competició: “Ens sentim profundament orgullosos de l’evolució que ha experimentat aquest circuit, que avui dia ja es pot considerar un referent consolidat en l’àmbit del vòlei platja”. Alhora, ha animat els jugadors i jugadores a participar en les proves del circuit d’estiu, que compta amb una dotació de 15.000 euros en premis.

EL CIRCUIT DE REFERÈNCIA DE VÒLEI PLATJA

L’acte, a més de coronar els guanyadors de la Lliga d’Hivern, en les categories sèniors, mixte, menors Sots-15, sots-17 i sots-19, així com la Lliga de Clubs i la Lliga de Xarxes, ha servit també per presentar un circuit que ja s’ha consagrat al calendari esportiu: el Campionat de Catalunya de Vòlei Platja 2025. Bárbara Anento va sumar més punts que ningú en la categoria sènior femení; mentre que Arttu Perelló va fer el mateix en la branca masculina. El triomf en la categoría mixta va ser per a Eugene Doran. En les diferents categories de menors, els premis finals van recaure del costat de Kira i Deva Galindo; Pablo Notario; Irene Santos; Mario Bermúdez; Elsa Gálvez i Ruth Vila i, per últim, Dídac García i Jan Mont. Menció a part per l’equip guanyador de la primera Lliga de Clubs de la Lliga d’Hivern de Vòlei Platja, on el Beach Sports Catalunya de Premià es va fer amb el triomf final, tant en la categoria masculina com en la femenina. L’acte en relació amb la Lliga d’Hivern de Vòlei Platja va concloure amb l’entrega de premis de la Lliga de Xarxes, un nou format impulsat per la FCVb creat amb l’objectiu de potenciar la competició fora de la pista, donant protagonisme als campions de les diferents proves a les xarxes socials de l’ens federatiu.

Elsa Gálvez i Ruth Vila recullen el premi com a guanyadores de la categoria Sots-19 femenina / Sport

EL CCVP, A PUNT

Dintre de només uns dies, Tarragona acollirà la primera de les cinc proves (incloent-hi la gran final) que tindran lloc aquest any a les platges catalanes, juntament amb la celebració del ‘King & Queen of The Beach’, un format de competició que és atractiu no només pel frenesí que hi ha a pista, sinó per l’ambient que respira. El circuit per tant, portarà el millor vòlei per les platges de Tarragona, Cambrils, Vilanova i la Geltrú, Hospitalet de l’Infant i Badalona, que un any més tornarà a acollir la gran final. També es va presentar el Campionat de Catalunya de Vòlei Platja de Menors, on diferents clubs de les categories infantil, cadet, sots-17 i sots21 competiran a les platges de Tarragona, Cambrils, Vilanova i la Geltrú i Cunit per tal de fer-se amb una plaça en els corresponents Campionats d’Espanya.

UN NOU COL·LABORADOR

El Campionat de Catalunya de Vòlei Platja ha incorporat enguany un nou patrocinador principal de cara a una nova edició, que en aquesta ocasió, actuarà com a patrocinador principal. Es tracta de Damm Lemon, un producte de l’empresa cervesera Damm, que ens acompanyarà durant totes les proves d’aquesta edició.