Èxit rotund del IV Congrés Internacional de voleibol de la FCVb
Més de 300 assistents i una desena de ponents internacionals consoliden el Congrés com una cita clau per al desenvolupament del voleibol.
El IV Congrés Internacional de Voleibol, celebrat aquest cap de setmana a Barcelona i organitzat per la Federació Catalana de Voleibol, ha tancat les seves portes amb una participació rècord i l’aval unànime de ponents, entrenadors i professionals del sector. Amb més de 300 inscrits de diversos països i una desena de ponents de primer nivell, el Congrés s’ha confirmat com un dels esdeveniments més rellevants del calendari mundial per al desenvolupament i la promoció del voleibol. Durant dos dies intensos, dissabte i diumenge, les diverses sales de l’hotel Catalonia Ramblas ha acollit conferències magistrals, taules rodones, tallers pràctics i espais de networking que han combinat la vessant tècnica amb una mirada cap al futur del voleibol tant en la seva modalitat de pista com de platja, així com xerrades per a àrbitres i d’altres per a directius.
Ponents de primer nivell i contingut de màxim interès
Entre els ponents destacats d’aquesta edició hi havia noms tan reconeguts com el entrenador italià del Fenerbahce Medicana Marcello Abbondanza; l’àrbitre internacional i olímpic Stefano Cesare, encarregat de xiular com a primer àrbitre la final masculina; o el preparador de l’equip masculí de la República Txeca de vòlei platja Andrea Tomatis, que va presentar un estudi sobre la forma en la que preparar un encontre segons les estadístiques i les característiques del rival. Altres temes destacats per part de diferents ponents van ser l’anàlisi de la nova normativa arbitral, la tècnica de bloqueig en el desenvolupament del jugador, la incorporació de la tecnologia per ajudar a la gestió dels clubs o el lideratge i la fidelització del talent. També hi va haver espai per a temàtiques socials, com la impartida per l’ex-alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, on es preguntava si continuaven essent necessaris els ‘jefes’.
Un espai de trobada per al futur del voleibol
Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, es va mostrar molt satisfeta amb el desenvolupament de l’esdeveniment: “Gràcies a totes les persones que han fet possible aquest IV Congrés: ponents, equip de l’hotel i personal de la Federació. Ja treballem amb il·lusió per acostar-vos el V Congrés i continuar construint excel·lència en el nostre voleibol.” Els assistents també han valorat molt positivament la possibilitat de seguir les ponències tant de forma presencial com en streaming, així com l’accés posterior a les gravacions i materials, un recurs molt útil per a entrenadors i tècnics de base.
Impacte internacional i projecció de futur
La majoria dels participants eren entrenadors, àrbitres, directius o membres de l’staff de clubs adherits a la FCVb, procedents de molt diversos indrets de Catalunya. Tanmateix, l’assistència online ha augmentat significativament, arribant a molts països de Llatinoamèrica, així com d’altres estats com Itàlia, doncs una part del elenc dels ponents procedien d’allà. Aquesta diversitat ha permès enriquir el debat i aportar visions diverses sobre els reptes actuals del voleibol global.
Compromís amb la inclusió
Una de les novetats més celebrades d’aquesta quarta edició ha estat l’espai per a Zapatelas, la fundació en la que hi participa activament Manuela Carmena. Nines, roba per a infants i joguines fetes a mà per persones en situació de vulnerabilitat han tingut un espai rellevant en l’esdeveniment. Abans de clausurar el Congrés, Carmena va oferir a tots els assistents la nina de la Federació Catalana de Voleibol, vestida amb els colors de la selecció catalana. L’impacte del congrés ha transcendit els límits de la comunitat voleibolística, amb una notable repercussió mediàtica i una àmplia cobertura a les xarxes socials.
Mirant cap al 2026
Amb les valoracions positives encara en calent, l’organització ja ha avançat la seva voluntat de celebrar una cinquena edició l’any 2026, amb la intenció d’ampliar els espais i integrar formats que millorin, si és possible, un esdeveniment que cada cop congrega a més persones relacionades amb el món del voleibol català.
