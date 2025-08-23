España vuelve al Mundial de Voleibol tras 43 años: rivales y calendario

La selección española de voleibol femenino afronta este fin de semana un reto histórico: disputar el Campeonato del Mundo absoluto en Nakhon Ratchasima (Tailandia). Han pasado 43 años desde su última participación y la ilusión por volver a la gran cita es máxima.

El equipo dirigido por Pascual Saurín llega al torneo con un bloque joven, pero ambicioso y en buena dinámica, tras encadenar cinco victorias consecutivas en sus últimos compromisos internacionales.

España en el Grupo E: Turquía, Canadá y Bulgaria como rivales

El sorteo del Mundial situó a las españolas en el Grupo E, donde se medirán a tres selecciones de gran nivel:

Jornada 1: España - Turquía (24 agosto, 14:30h CET)

El debut será ante una de las favoritas al título, la actual campeona de Europa. Turquía, dirigida por Daniele Santarelli, cuenta con figuras de talla mundial como Eda Erdem, Zehra Gunes o Melissa Vargas. Los precedentes favorecen claramente a las turcas, que ya superaron a España en los Juegos Mediterráneos.

Jornada 2: España - Canadá (25 agosto, 11:30h CET)

Un enfrentamiento inédito en las últimas tres décadas. La última vez que España y Canadá se cruzaron fue en la Copa del Mundo de 1991, bajo el antiguo sistema de puntuación. Ahora, el combinado canadiense llega con el técnico italiano Giovanni Guidetti en el banquillo.

Jornada 3: España - Bulgaria (27 agosto, 14:30h CET)

El cierre de la fase de grupos será contra una selección en plena reconstrucción, dirigida por Antonina Zetova. Bulgaria regresa al Mundial tras diez años de ausencia y ya sabe lo que es superar a España: en el Europeo de 2021 venció por la vía rápida.

La plantilla de las “Leonas del Vóley”

El seleccionador Saurín ha confiado en el mismo bloque de 14 jugadoras que selló la clasificación para el próximo Europeo. Una mezcla de juventud y experiencia que busca consolidarse en la élite:

Colocadoras: Patricia Aranda, Ariadna Priante, Raquel Lázaro

Líberos: Patricia Llabrés, Marga Pizà

Opuestas: Julia de Paula, Jimena Fernández

Centrales: Lucía Varela, Lola Hernández, Carla Jiménez

Receptoras: María Segura, Carolina Camino, María Schlegel, Ana Escamilla

Las españolas llegan tras vencer en los dos partidos oficiales del Preeuropeo ante Georgia y Portugal, además de sumar tres triunfos amistosos en Vietnam frente al combinado local y contra Kenia.

Objetivo: competir y soñar en el Mundial

España sabe que no parte como favorita, pero el simple hecho de volver al Mundial tras 43 años de ausencia ya supone un triunfo para el voleibol nacional. Enfrentarse a selecciones top como Turquía servirá para medir el nivel del equipo y comprobar si este grupo joven está preparado para dar la sorpresa.

Las “Leonas del Vóley” sueñan con superar la fase de grupos y consolidar el crecimiento del voleibol femenino español en el escenario internacional.