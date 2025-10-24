Els millors equips del vòlei català a la "Nit dels Campions i Campiones"
L’acte va premiar els equips campions i subcampions de la Primera Divisió Catalana, de les Lligues Catalanes i del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja de menors de la passada temporada
La Federació Catalana de Voleibol va celebrar dimarts passat una nova edició de la ‘Nit dels Campions i Campiones’, la gala anual que posa el punt final a la temporada 2024-2025. L’acte, celebrat a la Sala Vivaldi de Barcelona, va reunir una nombrosa representació de clubs, esportistes i familiars en una vetllada de reconeixement i celebració del vòlei català.
Primera Catalana.- A El protagonisme va ser per al GET Blume, que es va proclamar bicampió sènior tant en categoria masculina com femenina. El FC Barcelona va conquerir els títols en les categories júnior, juvenil infantil masculines, mentre que el Vikings Vòlei Prat es va imposar en el cadet masculí. En les categories femenines, els premis van estar més repartits: el DSV CV Sant Cugat es va endur el títol júnior, el Barça CVB va dominar en juvenil, i el CV Vall d’Hebron i el CV Esplugues es van proclamar campions en cadet i infantil, respectivament.
Lligues Catalanes.- El CV Sant Pere i Sant Pau i el DSV CV Sant Cugat es van proclamar campions de la Superlliga Catalana masculina i femenina, respectivament, mentre que en Divisió d’Honor, els títols van ser per a l’Hidropress CEV L’Hospitalet en categoria masculina i per al CV Esplugues en femenina.
Vòlei platja.- El Beach Volley Garraf i del Club Vòlei Platja Arenys, que van destacar amb diversos títols en categories masculines, mentre que l’AE Vòlei Manresa 2019, el CV Esplugues i el Club Vòlei Barcelona van brillar en les femenines. La presidenta Maribel Zamora va tancar l’acte felicitant tots els premiats i destacant “la gran feina, l’esforç i la dedicació que duen a terme clubs, tècnics i esportistes, que fan possible que el vòlei català continuï creixent temporada rere temporada amb uns nivells d’excel•lència inqüestionables”.
La FCVb impulsa un estudi sobre la incidència de lesions en el voleibol federat català
L’informe epidemiològic elaborat pel Centre d’Estudis en Esport i Activitat Física de la UVic-UCC, amb la col•laboració d’Itegra, analitza 1.820 lesions registrades durant la temporada 2023-2024.
L’estudi, elaborat pels investigadors del CEEAF Javier Peña i Arnau Baena, ofereix una visió completa sobre la sinistralitat al voleibol federat català analitzant la incidència, les causes i la distribució de les lesions. Els resultats mostren una mitjana de 0,13 lesions per esportista i temporada, i que situa el voleibol català en nivells baixos d’incidència en comparació amb altres esports i estudis internacionals.
Prevenció juvenil.- L’estudi identifica com a grup amb més risc els i les esportistes d’entre 13 i 17 anys, corresponents a les categories infantil, cadet i juvenil, que concentren més del 60% de les lesions registrades. Aquesta franja d’edat coincideix amb una etapa de creixement físic i augment de la càrrega competitiva, factors que incrementen la vulnerabilitat i justifiquen la necessitat de programes de prevenció específics per a les edats formatives.
Zones afectades.- El turmell (26,8%) i el genoll (12,4%), principalment per esquinços o sobrecàrregues associades a salts i recepcions. Tot i això, només el 4,5% de les lesions han requerit intervenció quirúrgica, la major part son ruptures del lligament encreuat anterior del genoll. Per a la FCVb, aquestes dades confirmen que el voleibol federat català és una pràctica segura, i alhora ofereixen una base sòlida per millorar la prevenció en els grups més vulnerables. L’estudi marca l’inici d’una col•laboració continuada entre la FCVb, el CEEAF i Itegra per millorar el coneixement i la prevenció de lesions i servirà per desenvolupar protocols específics de seguretat que ajudin a reduir el risc de lesions i protegir la salut dels federats.
- Si a Iñigo Martínez le hubieran ofrecido dos años más de contrato no se habría marchado
- ¡Alarma De Jong!
- Nico Williams avisa al Athletic: 'Volveré
- Al final Laporta tendrá razón con las secciones
- La salida de Ter Stegen, cada vez más cerca
- Malas noticias de la Seguridad Social: cambian las reglas para jubilarse y podrías quedarte sin pensión
- Xavi Simons: cuestión de tiempo
- Courtois: 'No es normal tener que hacer milagros cada año para inscribir jugadores