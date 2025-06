ELS CLUBS APROVEN PER UNANIMITAT LA GESTIÓ DE ZAMORA EN L’ASSEMBLEA DE LA FCVB

La Federació Catalana de Voleibol va celebrar, aquest passat dissabte, l’Assemblea General Ordinària de 2025, on es va posar de manifest el suport dels clubs a la gestió de Maribel Zamora i la seva Junta Directiva.

En aquesta reunió del vòlei català, celebrada a la Sala David Moner de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), es va tancar la temporada 2024-2025, i es varen presentar les bases de cara a la pròxima, atorgant a Zamora la confiança del màxim òrgan de govern federatiu per a dur a terme les propostes fetes.

Pel que fa als punts de l’ordre del dia, tots van ser aprovats per unanimitat dels presents. En aquest sentit, els comptes de la Federació en l’exercici 2024 varen ser avalats positivament, després d’obtenir un resultat positiu de 9.000 euros. A més, també es va aprovar un pressupost de cara a l’any 2025 de 4.253.600 euros.

En l’àmbit esportiu, es van presentar modificacions en el Vincle d’Origen per a esportistes menors d’edat, així com novetats en la formació d’entrenadors. En aquest últim punt, es va establir una diferenciació de les nomenclatures de les titulacions d’entrenadors per distingir aquells tècnics que compleixen amb la formació obligatòria. També es varen anunciar algunes novetats com el proper canvi de la seu central de la federació. L’actual, de propietat i lliure de càrregues, s’ha quedat petita pel volum de voleibol i de personal actual. A finals de 2024 es va procedir a la compra d’un nou espai de 800 metres quadrats a Barcelona, juntament amb la venda de la seu del carrer Jonqueres; donant d’aquesta forma un salt de qualitat en l’estructura de la Federació Catalana de Voleibol.

Durant l’assemblea també es van fer constar les condolences per la pèrdua del Sr. Antonio López Bonillo, ex-president de la RFEVB, i fundador del mític Cisneros de Tenerife; la pèrdua d’una jove esportista del Club Joventut Les Corts, i la de Jordi Casta, president del CV Premià de Dalt Maresme. La sessió va finalitzar amb una felicitació per part de Maribel Zamora al Dr. Xavi Peña per haver assolit el títol de catedràtic, així com a tots els equips Campions i sots campions de Catalunya d’aquesta temporada.

A continuació es va celebrar L’Assemblea General Extraordinària de la FCVB , on es va acordar convocar eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva de la Federació, elecció que està prevista el dia 16 de juliol. A la seu de la FCVB està a disposició dels afiliats tota la informació i documentació necessària per participar en el procés electoral.

Puri-Kliokmanaite i Torres-Díaz s’enduen el triomf a Cambrils

La segona prova del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja (CCVP) 2025, disputada aquest passat cap de setmana a la platja del Regueral de Cambrils, ha tingut com a grans protagonistes les parelles Puri-Kliokmanaite i TorresDíaz, que han aconseguit la victòria després d’unes finals d’infart que s’han decidit en dos emocionants desempats.

L’esdeveniment va tenir també un moment molt emotiu abans de l’inici de les finals. Es va guardar un minut de silenci en memòria de Jordi Casta en senyal de dol i respecte, per la recent pèrdua del president del CV Premià de Dalt Maresme.

Puri – Kliokmanaite i Torres – Díaz, campions Campionat de Catalunya de Vòlei Platja (CCVP) 2025 / SPORT.es

En categoria femenina, Erika Kliokmanaite i Kadri Puri, que encara no havien participat del circuit català, van demostrar que tornaven amb força, demostrant el seu gran nivell i compenetració a la sorra. La parella superava en una final molt disputada al binomi format per Marta García i Júlia Bonet, que va necessitar d’un tercer set per decidir-se. La tercera posició va ser per a les jugadores del BSC i campiones de l’anterior prova, Anna Grima i Marina Balasch.

En el quadre masculí, la parella formada per Carlos Díaz i Felipe Torres va protagonitzar una altra final èpica, on també va haver-se de recórrer al tie-break per determinar els guanyadors. El públic, nombrós i molt entregat malgrat la calor, va gaudir d’un espectacle de nivell altíssim, on els finalistes varen ser dos exjugadors de la GET Blume, Arnau Masià i Isaac Valiño. La tercera plaça va caure del costat de Francesco Montinaro i Manu Nieto. A l’entrega de premis varen assistir l’Alcalde de Cambrils, Oliver Klein; la regidora d’Esports de l’Ajuntament de Cambrils, Gemma Balanyà; i Oscar Aliseda, membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Voleibol.