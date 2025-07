CONTINUÏTAT I INNOVACIÓ, PILARS DEL NOU MANDAT DE ZAMORA AL CAPDAVANT DEL VÒLEI CATALÀ

La presidenta revalida el lideratge amb una Junta Directiva reforçada per continuar el creixement espectacular de clubs i llicències a Catalunya

Dijous 10 de juliol es va oficialitzar la proclamació de Maribel Zamora com a presidenta de la Federació Catalana de Voleibol (FCVb) per al període 2025–2029. La seva candidatura, l’única presentada, va suposar la reelecció d’una figura clau en la transformació i el creixement del voleibol català durant els últims setze anys, i consolida la línia d’expansió i innovació que ha fet del vòlei català un referent dins i fora del país.

La nova Junta Directiva, proclamada per la Junta Electoral i formada per 21 membres, va ser presentada ahir juntament amb el projecte per als propers quatre anys, en un acte a la seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Composen la nova junta federativa: Maribel Zamora; Álvaro Julián; Maite Meca; David López; Tamara García; Jaime Sierra; Oswaldo Valencia; Ignacio Calderé; Oscar Aliseda; Reyes Calzada; Josep M.ª Cano; Josep Clusella; Jana Darnés; Oscar Llagostera; Joan Carles Marin; Eros Ortiz; Gemma Raventós; Sonia Sierra; José Antonio Travieso; Vanessa Ortega i Daniel González.

Des de la seva arribada a la presidència l’any 2008, el voleibol català ha viscut una autèntica revolució. Amb una aposta ferma pel rigor, la proximitat amb els clubs i la innovació constant, la Federació ha multiplicat gairebé per set el nombre de llicències, passant d’unes 2.500 a les més de 20.000 actuals. La xarxa de clubs també ha crescut fins arribar als 180, consolidant el voleibol com una pràctica cada vegada més present als pavellons i a les platges de tot el territori. Aquesta evolució ha estat possible gràcies al lideratge institucional de Zamora i al treball constant de les successives juntes directives i els clubs que l’han acompanyada en aquest camí. Un treball en equip que ha permès assolir fites com la creació i consolidació d’esdeveniments referents —el Campionat de Catalunya de Vòlei Platja, el Congrés Internacional o el Sitting Volley—, així com l’arribada del vòlei a zones emergents com les Terres de l’Ebre i Lleida, i una renovació profunda de la comunicació i la imatge de la federació. Amb la mirada posada en el futur, el nou mandat planteja reptes igual d’ambiciosos. Entre les primeres mesures anunciades, destaca la implementació d’un nou aplicatiu digital per a llicències i competicions, la nova pàgina web corporativa amb una imatge renovada, i la introducció de la nova pilota oficial per a totes les competicions. Tot plegat, sense perdre de vista els grans objectius a mig i llarg termini: arribar a les 100.000 llicències en 10 anys, assolir els 10 milions d’euros de pressupost anual, expandir la presència territorial amb el programa «Vòlei Expansió: una ciutat, un club», i seguir modernitzant el servei que la federació ofereix als clubs i federats des de la nova seu a la Vila Olímpica.

Amb il·lusió, rigor i compromís, la nova junta enceta un mandat que vol ser la continuació d’un projecte col·lectiu d’èxit, al servei dels clubs, els esportistes i tota la comunitat del vòlei català. Una federació forta. Un futur consolidat.