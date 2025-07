CATALUNYA TRIOMFA NOVAMENT EN EL CESA

Les quatre seleccions catalanes de voleibol (Infantil Masculina i Femenina – Cadet Masculina i Femenina) han tornat del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques havent aconseguit tres medalles, dues de les quals d’or. D’aquesta forma, el vòlei català torna a situar-se al més alt nivell respecte a d’altres seleccions d’arreu d’Espanya, convertint-se així en un referent de la base.

CATEGORIA CADET MASCULÍ

Després de fer una excel·lent fase de grups, el cadet masculí, entrenat per Israel Martín, es va haver de trobar amb Múrcia en els quarts de final per una plaça a les semifinals. Havent-se col·locat amb un 0-2 en contra, els nois cadets van tirar d’orgull i talent per remuntar l’encontre, donant-li la volta al marcador amb un 25-13/25-16 i un 15-10 final que els va posar, de forma èpica, en la lluita per les medalles. Un cop a les semifinals, Catalunya es trobava amb la Comunitat Valenciana, a qui van superar per un còmode 3-0 (25-17/25-18 i 25-18) per tal de plantar-se a la gran final, on es citaven amb Andalusia, que superava per 3-1 a Canàries. D’aquesta forma es repetia l’encontre de la fase de grups, on Catalunya havia superat per 3-2 els andalusos, i on es prometia, de ben segur, un gran espectacle per l’or.

En l’encontre definitiu, Catalunya recuperava el tro de la seva categoria, després de superar en tres sets més que igualats a Andalusia. Agafant força després de remuntar un primer parcial, la selecció catalana va caminar ferma fins al desenllaç per tal de sumar un campionat que l’any passat s’havia escapat per petits detalls (27-29/21-25 i 20-25).

CATEGORIA CADET FEMENÍ

El conjunt entrenat per Miguel Fuente, va superar el combinat de Múrcia en els quarts de final, optant d’aquesta forma a batallar per les medalles. Després de començar per davant en el marcador (25-13), l’equip murcià va reaccionar i va empatar i posava l’empat en el marcador (15-25), abans que l’arenga de Fuente comportés el final de l’encontre, amb un 25-20 i un 25-21 final. A les semifinals, Catalunya va superar pel mateix resultat a la selecció de Castella La Manxa, després de remuntar un primer set en contra, i es va plantar amb ofici i paciència a la finalíssima (23-25/25-19/25-16 i 26-24).L’equip català va revalidarel títol aconseguit la campanya passada després de superar a Andalusia també per 3- 1 a la finalíssima (16-25/25-16/25-23 i 25-21), desfermant el deliri entre jugadores, cos tècnic i aficionats que acompanyaven l’expedició de Catalunya, que es feia escoltar durant tots els dies que va durar el torneig.

CATEGORIA INFANTIL FEMENINA

Catalunya, entrenada per Xavi Balsells, havia superat a Canàries en els quarts de final per un còmode 3-0 (25-15/25-12 i 25-9), plantant-se així a les semifinals, on esperava la Comunitat de Madrid. En la penúltima ronda del torneig, la selecció infantil cedia davant l’equip madrileny per 0-3 (18-25/24- 26/22-25), després d’un partit més que lluitat fins a l’últim instant. En el darrer encontre del torneig, contra Cantàbria, l’equip català superava còmodament al seu rival en tres sets (25-11/25-19 i 25-12). Les noies infantils, campiones del torneig la temporada passada, tornaven així a pujar al podi després de dominar clarament en molts instants de la competició.

El conjunt infantil femení en tercera posició / SPORT.es

CATEGORIA INFANTIL MASCULINA

L’equip entrenat per Sergi Mirada va va disputar un encontre treballat i dur davant l’amfitrió, Astúries, per tal de poder plantar-se en una posició de privilegi i quedar el més amunt possible, malgrat no optar a les medalles després del primer dia de competició. En el darrer dia de torneig, davant Extremadura, després d’avançar-se en el marcador (25-17), va acabar cedint en un encontre on es va haver d’anar a remolc.