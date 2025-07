CATALUNYA BRILLA ALS CESA DE VÒLEI PLATJA AMB UNA ACTUACIÓ DESTACADA I TRES MEDALLES

El vòlei platja català ha tornat a deixar empremta en el panorama estatal. Les seleccions catalanes sots-21 i sots-19 han completat una actuació brillant als Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques (CESA), celebrats a Lorca (Múrcia) del 22 al 27 de juliol, amb la participació de les millors parelles de cada comunitat autònoma. Catalunya hi ha estat representada per set equips: tres en categoria sots21 (una parella femenina i dues masculines) i quatre en categoria sots-19 (dues parelles femenines i dues masculines). El balanç final ha estat molt positiu: una medalla d’or, dues de plata, un quart lloc, dues cinquenes posicions i una tretzena posició.

L’actuació més destacada ha estat la de Gala Sierra i Laia Escusa, que s’han proclamat campiones d’Espanya en categoria sots-19 femenina. Les joves catalanes han exhibit un nivell altíssim durant tot el torneig, amb ple de victòries excepte als quarts de final, on van superar un intens derbi contra Aina Ginestà i Carolina Ruiz. A la final, Sierra i Escusa van dominar clarament la parella balear amb un contundent 2-0 (21-15 i 21-5)

Gala Sierra i Laia Escusa, campiones d’Espanya en categoria sots-19 femenina i subcampiones en sots-21. ©FCVb / SPORT.es

La mateixa dupla ha assolit també un gran resultat en categoria sots-21 femenina, on han arribat de nou a la final. En aquesta ocasió, van cedir davant Madrid per 0-2 i es van penjar una merescuda medalla de plata. Amb aquest doble podi, Sierra i Escusa tanquen una setmana d’èxit i es confirmen com una de les parelles amb més projecció del vòlei platja català. Pel que fa a la categoria masculina sots-21, la Federació Catalana va presentar dues parelles. Catalunya 2, amb Nahuel Tagliaferro i Thibault Torrellas, va arribar a la final i es va proclamar subcampiona d’Espanya després de caure al tie-break contra la selecció canària. En semifinals, van superar la parella Catalunya 1, formada per Kai Erickson i Pablo Gimeno, que va acabar quarta després de perdre el partit pel bronze davant una altra dupla de Canàries.

En sots-19 masculí, Kai Erickson va repetir participació formant tàndem amb Aleix Suárez. Després de superar la fase de grups amb tres victòries, van acabar cinquens en perdre als quarts de final davant Balears. L’altra parella catalana, Damien Raksanyi i Kelvin Adonay De los Santos, va finalitzar tretzena, amb una victòria a la fase de grups i una actuació correcta en el quadre de consolació.

En categoria femenina sots-19, Aina Ginestà i Carolina Ruiz van completar també una bona actuació. Després d’accedir als quarts com a segones de grup, van cedir davant Sierra i Escusa, però van tancar el torneig amb una meritòria cinquena posició, mostrant solidesa i regularitat en el joc. Tots aquests resultats no serien possibles sense la tasca tècnica liderada per Conrad Rovira i David García, al capdavant de les dues categories. La seva feina consolida un model formatiu de base que continua donant fruits. Catalunya torna de Lorca reforçada com una de les grans potències del vòlei platja de formació a nivell estatal.

La campiona olímpica, Ilaria Spirito, visita els campus catalans de voleibol

La jugadora italiana Ilaria Spirito, campiona olímpica als Jocs de París 2024 amb la selecció del seu país, ha visitat aquesta setmana els dos campus d’estiu de la Federació Catalana de Voleibol, en el marc del conveni de col·laboració amb el club Chieri ’76. Durant la seva estada a Catalunya, ha conegut de prop el treball de base que es realitza amb els joves esportistes a les seus de Tremp i de l’Hospitalet de l’Infant, on ha participat activament en activitats i entrenaments, compartint experiències amb nois i noies en formació.

Ilaria Spirito, campiona olímpica a París 2024, visita els campus d’estiu de la FCVb. / SPORT.es

A més, Spirito va oferir una xerrada on va explicar la seva trajectòria fins als Jocs Olímpics, la seva recuperació després de quedar fora dels de Rio 2016 per lesió i la seva experiència al més alt nivell del voleibol internacional. També es va reunir amb Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana, per conèixer els projectes federatius futurs i reforçar la col·laboració amb el club italià. La jugadora aprofitarà la seva visita per passar uns dies a Barcelona abans de reprendre els entrenaments el 18 d’agost.