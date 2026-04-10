La cantera del voleibol català brilla a Gavà amb més de 400 esportites
Les categories infantil, cadet i juvenil mostren el gran nivell del voleibol formatiu català en una de les cites més emblemàtiques del calendari
Per tercera vegada, la ciutat de Gavà ha acollit el millor voleibol català de formació amb la disputa de l’onzena edició del Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials. Es tracta d’una de les competicions més consolidades del calendari de la Federació Catalana de Voleibol, que, en paraules de la seva presidenta, Maribel Zamora, aplega “tota la il·lusió, el talent i la passió del vòlei català”.
Durant tres dies, més de 400 esportistes han defensat els colors de les seves respectives seleccions territorials, evidenciant l’alt nivell del voleibol base a Catalunya. A més, la competició ha servit com a punt de partida per a la configuració de les Seleccions Catalanes que participaran al Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques el proper mes de juny a Galícia.
El pavelló municipal de Can Tintorer s’ha convertit, del 31 de març al 2 d’abril, en l’epicentre del talent emergent del voleibol català. La competició es va iniciar amb la jornada dedicada a la categoria juvenil, amb deu seleccions en joc. En categoria femenina, el triomf va ser per a Barnadental BCN 2, mentre que en la masculina es va imposar Securitas CAT 4.
La segona jornada, centrada en la categoria cadet, va reunir més de 140 esportistes en una competició marcada per la igualtat i la intensitat. Barnadental BCN 2, en categoria femenina, i Pentex CAT 3, en la masculina, es van proclamar campions. El campionat es va tancar dijous 2 d’abril amb la jornada dedicada a la categoria infantil, protagonitzada pels més joves, que van contagiar el públic amb la seva energia i entusiasme. Amb un total de deu seleccions participants - sis femenines i quatre masculines -, els títols van ser per a Take Off Girona, en categoria femenina, i Pentex CAT 2, en la masculina. Més enllà dels resultats, el campionat s’ha consolidat com un espai de convivència i creixement esportiu, amb la participació de més de 50 entrenadors i entrenadores, que han contribuït a fer d’aquesta cita una experiència de gran valor tant competitiu com formatiu. La Federació Catalana de Voleibol tanca, un any més, un campionat marcat pel gran nivell esportiu de totes les seleccions participants i per l’èxit organitzatiu d’una cita que ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Gavà, del Club Voleibol Gavà i del voluntariat. A les jornades hi van assistir Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol; Alba Riba, regidora d’Esports de Gavà; Luis Guitart, regidor de Gavà; Jaime Sierra, president del Club Voleibol Gavà; Ignasi Costa, representant de la UFEC, i altres membres de la junta directiva de la FCVb.
En aquesta edició, la FCVb també va donar un espai de visibilitat a iniciatives solidàries, com l’encapçalada per OR Asociación, que, en col·laboració amb el Club Voleibol Gavà i l’Hospital Sant Joan de Déu, va reforçar el suport a les famílies afectades per la histiocitosi infantil i va impulsar la recerca sobre aquesta malaltia poc freqüent. Aquesta acció s’emmarca dins del compromís del voleibol català amb la responsabilitat social i la promoció de valors més enllà de la competició.
