Barcelona reuneix l’elit del voleibol mundial
Marcelo Méndez, Davide Mazzanti, Angelo Lorenzetti, Guillermo Paredes, Arturo Di Giacomo i Lola Fernández Ochoa encapçalen un V Congrés Internacional que reunirà en un mateix espai tots els àmbits del voleibo
Barcelona tornarà a convertir-se en capital internacional del voleibol els dies 5 i 6 de setembre. Entrenadors de primer nivell mundial, els màxims responsables de l’arbitratge mundial i europeu, referents de la gestió esportiva i una història olímpica com la de Lola Fernández Ochoa es reuniran a l’Hotel Catalonia Barcelona Plaza en la cinquena edició del Congrés Internacional de Voleibol, organitzat per la Federació Catalana de Voleibol.
Més d’una vintena de ponents convertiran Barcelona durant dos dies en un gran laboratori del voleibol actual. I ho faran amb una fórmula que marca la diferència: reunir sota un mateix sostre tot l’ecosistema d’aquest esport. Entrenadors, àrbitres, directius, gestors i especialistes de diferents disciplines compartiran coneixement en un Congrés que entén el voleibol com un tot, des de l’alta competició fins al lideratge, la tecnologia, la salut mental o la gestió de les entitats.
Entrenadors de primer nivell mundial
El cartell tècnic parla per si sol. Marcelo Méndez, un dels entrenadors argentins de més prestigi internacional, compartirà programa amb dos grans noms de l’escola italiana: Davide Mazzanti, campió d’Europa amb la selecció femenina d’Itàlia, i Angelo Lorenzetti, un dels tècnics més reconeguts del voleibol transalpí. Aurelio Ureña completarà el bloc de voleibol pista, mentre que el vòlei platja tindrà un protagonista d’excepció: Daniel Rodríguez Wood, recent campió del món amb la parella letona Tīna Graudiņa i Anastasija Samoilova.
Metodologia, direcció d’equips, rendiment i evolució del joc permetran acostar als entrenadors una mirada privilegiada sobre el voleibol que es practica avui al màxim nivell.
Paredes i Di Giacomo, junts a Barcelona
L’arbitratge viurà una trobada difícil de repetir. Guillermo Paredes, president de la Comissió de Regles de Joc i Arbitratge de la FIVB, i Arturo Di Giacomo, president de l’European Refereeing Commission de la CEV, participaran en la Reunió Anual de l’Arbitratge Català, integrada dins del Congrés.
Paredes acumula més de cinc dècades d’experiència i sis Jocs Olímpics, tres com a àrbitre i tres com a Referee Coach, i avui participa directament en l’evolució de les regles i els estàndards arbitrals mundials. Di Giacomo lidera l’arbitratge europeu amb una filosofia que aposta per la formació, la tecnologia i el smooth refereeing: aplicar les regles amb precisió i coherència, però entenent el joc i sense interferir innecessàriament en el seu desenvolupament.
Per als àrbitres catalans serà una oportunitat excepcional per escoltar i compartir experiències amb dues de les persones que avui marquen el present i el futur de l’arbitratge internacional.
Tot el voleibol en un mateix Congrés
Però la singularitat del Congrés de Barcelona és que no acaba a la pista. Hi ha clínics d’entrenadors i trobades específiques d’àrbitres, però la proposta de la Federació Catalana busca reunir els diferents actors del voleibol perquè comparteixin un mateix espai de reflexió i aprenentatge.
Per això, la gestió esportiva tindrà també un pes protagonista. Elena Fort, vicepresidenta institucional del FC Barcelona; Giuseppe Cormio, referent de la direcció esportiva del voleibol italià; Massimiliano Gallo, Clemente Sierra i Èric Jara, juntament amb projectes i professionals de Prementia i Nationale-Nederlanden, abordaran qüestions que condicionen ja el futur de l’esport: lideratge, models de gestió, intel·ligència artificial, innovació, aspectes jurídics, protecció dels menors i benestar emocional.
Lola Fernández Ochoa tancarà amb una xerrada inspiracional
I després de dos dies parlant del present i el futur de l’esport, Lola Fernández Ochoa serà l’encarregada de posar-hi el punt final diumenge a la tarda amb “Siempre hacia adelante”, una de les intervencions més personals del programa.
Membre d’una de les grans famílies olímpiques espanyoles, recorrerà la seva vida com a esportista, la influència del seu germà Paco, la lesió que va precipitar la seva retirada i la història de la seva germana Blanca Fernández Ochoa, primera dona espanyola medallista en uns Jocs Olímpics d’Hivern. La seva pèrdua i la posterior creació de la Fundación Blanca obriran una reflexió necessària sobre salut mental, retirada esportiva i la necessitat de preparar els esportistes per al dia després de la competició.
Les inscripcions ja estan obertes a través de la web de la Federació Catalana de Voleibol, amb accés presencial gratuït per als entrenadors col·legiats a Catalunya la temporada 2025-2026 i els àrbitres amb llicència catalana en actiu la 2026-2027. La resta de participants poden inscriure’s presencialment per 50 euros o seguir el Congrés en línia per 20.
Els dies 5 i 6 de setembre, Barcelona no acollirà només entrenadors, àrbitres o directius. Acollirà el voleibol en tota la seva dimensió. I bona part del millor voleibol mundial es trobarà a Barcelona per pensar, compartir i construir el que vindrà després.
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