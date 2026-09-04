Barcelona reúne a entrenadores y árbitros de élite mundial en el V Congreso de Voleibol

Barcelona se convierte este fin de semana en punto de encuentro para el voleibol internacional. La Federación Catalana de Voleibol (FCVb) celebra los días 5 y 6 de septiembre la quinta edición de su Congreso Internacional, un evento que reunirá en el Hotel Catalonia Barcelona Plaza a entrenadores, árbitros y directivos de distintos países bajo el lema "Comparte, aprende, inspira".

El cartel de ponentes incluye a algunos de los nombres más reconocidos del voleibol actual. Marcelo Méndez, entrenador del Trentino Volley y una de las figuras más influyentes del banquillo mundial, será uno de los grandes protagonistas del congreso, con dos ponencias centradas en la construcción de selecciones nacionales y en la fase de contraataque.

Junto a él estará Guillermo Paredes, presidente de la Comisión de Reglas de Juego y Arbitraje de la FIVB, con una trayectoria de más de cinco décadas que incluye seis Juegos Olímpicos y un lugar en el International Volleyball Hall of Fame. También participará Arturo Di Giacomo, presidente de la Comisión Europea de Arbitraje de la CEV, que abordará la figura del "Referee Coach" dentro del arbitraje moderno.

El apartado de entrenadores de clubes suma a nombres como Davide Mazzanti, técnico del Türk Hava Yolları SK turco, Angelo Lorenzetti, del Sir Sicoma Monini Perugia, y Beppe Cormio, histórico dirigente del voleibol italiano con títulos en clubes como Trentino Volley y Lube Civitanova.

El congreso también dedica espacio a temas de liderazgo y gestión deportiva. Elena Fort, vicepresidenta institucional del FC Barcelona, hablará sobre "la construcción del poder femenino", mientras que Lola Fernández Ochoa, presidenta de la Fundación Blanca, cerrará el evento con una charla inspiracional titulada "Siempre adelante".

La agenda del domingo incluye además una sesión de la UFEC sobre la figura del delegado de protección de menores en el deporte, y una ponencia de Clemente Sierra, CEO de TOOOLS, sobre el uso de la inteligencia artificial en la gestión de clubes y federaciones.

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El congreso contempla distintas modalidades de inscripción, desde la gratuita para colegiados de la FCVb hasta la opción online, y combinará sesiones simultáneas en dos salas a lo largo de los dos días, con mesas redondas de entrenadores y árbitros como cierre de la primera jornada.