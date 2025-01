7 ors, 4 plates i 7 bronzes pels equips catalans a la Copa Espanya 2024

CV Esplugues, per partida triple, CVB Barça, per partida doble, Barça Voleibol i CV Vall d’Hebrón han pujat al més alt del podi a la Copa Espanya que s’ha celebrat, del 27 al 30 de desembre, entre Guadalajara, Almería i Valladolid. Entre les tres localitats hi han participat fins a 135 equips catalans.

El vòlei català, a més, ha col·locat 51 equips entre els 10 primers a les 27 categories de competició. Els equips catalans han tornat a casa després de 4 intensos dies de competició amb una nova experiència i la majoria d’ells amb bons resultats per acabar l’any. Als ors aconseguits en categoria Infantil Femení 2A pel CV Vall d’Hebron Delta, el de l’equip Infantil Masculí 2 del Barça Voleibol, als dos aconseguits pel CVB Barça amb els seus equips femenins i el triplet del CV Esplugues amb els equips infantils i cadets, s’han de sumar les 4 plates aconseguides per: el CV Vall d’Hebron, el DSV CV Sant Cugat, el Voleibol Sant Just i el Club Vòlei Olot. A més, també hi ha set bronzes que tornen cap a Catalunya: dos del DSV CV Sant Cugat; dos del CV Vall d’Hebron, i un del Barça Voleibol; del CN Terrassa i del CV Premià de Dalt.

En total, 4 equips han pujat al podi a Almería, 8 ho han fet a Guadalajara i 6 a Valladolid. Ha destacat, sobretot, el podi completament català que s’ha aconseguit a la primera categoria juvenil femenina, on el CVB Barça s’ha endut l’or, el Voleibol Sant Just la plata i el CV Premià de Dalt el bronze. Menció especial també per a la categoria Cadet Femení 1A, on la gran final ha tingut un clar accent català després que s’enfrontessin les d’Esplugues i el CV Vall d’Hebron. A banda dels divuit equips que han aconseguit quedar entre els tres primers, n’hi ha un total de 33 més que han acabat el campionat classificats entre els 10 primers. Per tant, Catalunya torna a situar-se amb un balanç més que positiu respecte als seus clubs, ja que, a més de treballar de forma incansable la seva base, aconsegueix excel·lents resultats cada cop que surt fora a competir amb altres conjunts d’arreu d’Espanya.