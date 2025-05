Viva Suecia: “Música y deporte van de la mano”

Siempre empezamos este ciclo sonoro con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviesen que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentran?

(Rafa, cantante) Esto algo que pienso que deberían decir los demás. Me da miedo ajustarnos a una posición en concreto. Viéndolo desde dentro debo admitir que es todo tan extraño y relativo que nunca somos conscientes de dónde estamos realmente. Es evidente que después de tanto tiempo y de la trayectoria que llevamos -a fuerza de currar mucho- hemos escalado unos cuantos puestos, pero no te sabría decir a cuál. Aunque pienso que somos aquel mítico ‘SuperDepor’ que ganó la Liga cuando nadie lo esperaba.

Sus colegas Arde Bogotá dijeron que habían subido a Primera con la economía de un Segunda.

Es que tenemos ciertos paralelismos. Somos dos bandas que nacen en Cartagena y Murcia respectivamente, dos sitios dejados de la mano de Dios, y que se acaban colocando en cabeza de la música española. Es un fenómeno bonito y destacable. Diría que Viva Suecia es como ese equipo de mitad de la tabla hacia abajo que, de repente, consigue unos resultados más que dignos cuando nadie lo vaticinaba. (Alberto, guitarra) Creo que con los Arde somos como el Sevilla y el Betis, pero sin una rivalidad tan feroz. Nos llevamos muy bien y sumamos entre todos. Nos picamos, pero es para bien y para tratar de hacer las cosas mejor y conseguir tener los equipos más profesionales. Somos colegas y es guay ver que a tu vecino le va bien. Hay flujo de fichajes entre plantillas y gente que trabaja para nosotros lo hace para ellos y al revés. Es positivo y motivador.

Diez años han pasado desde la creación del grupo y se dieron un homenaje con una minigira cerca de la gente en lugares emblemáticos como el Liceu de Barcelona o el Teatro Real de Madrid. Y ahora vuelven los festivales.

(Jess, bajo) Es un capricho que teníamos en la cabeza. Más que un regalo para los demás al final lo era para nosotros. Necesitábamos parar y poder celebrar lo que hemos vivido y conseguido. Nunca nos da tiempo de celebrar nada y lo merecíamos. En el mundo de la música no hay manera de parar para saborear. Esta gira cercana a nuestra gente era un capricho y un regalo. (Alberto) Y, además, pudimos venir a Barcelona un día antes para cenar en el AÜRT entre otras cosas. Ya que no ganamos dinero que por lo menos nos alimentemos bien.

¿Cuesta digerir en el día a día lo bueno que les está pasando como banda?

(Rafa). Constantemente. Somos conscientes de las cosas cuando han pasado. Siempre hay algo importante la semana siguiente y por ello nos obligamos a quedar con frecuencia para cenar y hablar. (Alberto) El otro día lo comentaba con mi amiga la escritora Lidia Castro: nadie te enseña a disfrutar de los grandes momentos y sólo te enseñan a superar lo malo.

"Nadie te enseña a disfrutar de los buenos momentos de la vida"

¿Qué parte de exigencia deportiva tiene la música, componer, organizar giras, tocar en directo?

(Rafa) Hay un factor estrictamente deportivo porque todos hacemos deporte en menor o mayor medida. Y porque nuestros conciertos duran hora y media y hacemos un esfuerzo físico impresionante. Es por lo que todos estamos concienciados y preparados para ofrecer el cien por cien. No queremos que la gente vea a unos tipos arrastrándose sin aire. (Fernando, batería) Lo veo muy similar al deporte y pienso que van de la mano en cuanto a actitud, aunque los profesionales no pueden beber vino antes de los partidos (risas). (Jess) En el camerino estamos muy concentrados en qué vamos a hacer. Hay componentes de trabajo en equipo y hay un curro importante detrás. Antes de arrancar a tocar hay tensión y todo el mundo tiene su presión. Música y deporte poseen muchos más paralelismos de los que la gente imagina.

¿Qué deportes practican en su día a día?

(Rafa) Mi padre jugaba al fútbol y en consecuencia también acabé jugando mucho tiempo, pero ahora no puedo por motivos obvios. Todos vamos al gimnasio. Intento hacer ‘cardio’ porque al cantar tengo que poder inflar el diafragma y cada uno tiene sus preparaciones. A nivel mental el deporte nos ayuda mucho como banda. (Jess) Yo hago entrenamiento funcional y el resto mantenimiento.

Rafa, ¿hasta dónde llegó en el fútbol?

No muy lejos. No era tan bueno como para llegar a ser alguien. Mi padre, en cambio, jugó en Tercera División en varios equipos de Murcia y pude hacer pruebas para entrar en alguno, pero no llegué a tiempo. Era centrocampista y me gustaba mucho, pero tocando la guitarra hay deportes que no puedo practicar. (Alberto). Si nos pasa algo en plena gira el lío que generas es importante y no podemos arriesgarnos. Del mundo de la música vemos a colegas que se lo curran mucho como ‘Uri’ Bonet, batería de Love of Lesbian, que está en un momento muy tocho con la bicicleta.

¿Qué deportes siguen habitualmente?

(Rafa) El ‘snooker’ nos gusta mucho, pero no se puede vivir de ello. A mi chica le gustan las olimpiadas y vemos muchas horas por TV. Gracias a ellas descubrí al saltador de pértiga ‘Mondo’ Duplantis y acabé fan suyo. Es un tipo híper completo y sobrepasa las barreras del deporte. (Jess) En mi casa sólo se ve gimnasia rítmica porque mi pareja ha sido campeona de España. (Alberto) Sigo mucho la NBA, al Real Madrid de fútbol y al UCAM de baloncesto. Me sé de memoria los vídeos de Michael Jordan y su legado tiene plena vigencia porque es el mejor de la historia. ¡Con Michael Jordan me toco! Somos merengues los cuatro, pero disfrutamos con partidos de Barça o Espanyol. Entre los ídolos tenemos a Nadal o Zidane. (Jess) El no ser fanático de nadie ni nada me convierte en un raro, pero soy así. (Fernando) Mi referente y ejemplo de trabajo es el jugador de baloncesto Sergio Llull porque rompió un récord en partidos jugados en la Euroliga y sigue sumando más.

¿Qué conecta de Viva Suecia con el público?

(Rafa) Ostia. No tengo ni la más remota idea porque la apreciación de nosotros mismos es que somos unos impostores y unos imbéciles. Es algo que tiene que decir la gente desde fuera. Hablamos de algo tan complejo como las emociones y cada uno las siente de manera diferente y si te soy honesto no te lo puedo diseccionar. (Jess) A mí me da la sensación de que la gente empatiza con las canciones y se las hace suyas. Esa sería una de las claves de la conexión.

¿Qué provecho se obtiene con las colaboraciones con otros artistas?

Hablar de rivalidad entre cantantes es peyorativo. Me gustaría llamarle competencia sana. Si lo pienso hemos estado encima de un escenario con Siloé, Second, Arde Bogotá, Dorian, Iván Ferreiro, Shinova, Dani Fernández o Love of Lesbian y de todos hemos aprendido y al revés. Acercarte al mundo interior de estas personas y ver cómo trabajan es impresionante porque al final cada uno tiene su metodología. En época de festivales hay gente a la que veo más que a mis padres. (Alberto) Llegas a un festival y siempre espías al de al lado y en España pienso que se ha avanzado y se ha enriquecido el mercado y la forma de trabajar. Tenemos una industria más potente.

"El deporte está presente en la preparación de nuestro día a día"

Antes siempre se cometía el error de mirar de fronteras hacia fuera y quizá no era lo correcto.

(Rafa) Ya no sucede tanto. De un tiempo a esta parte ha habido un cambio de paradigma y ya no nos creemos que somos menos. Ha costado, pero hemos cambiado la filosofía. A veces endiosamos a bandas de fuera que venden menos entradas que las nacionales. ¿Por qué no podemos tener un show de puta madre los de aquí? Pues claro que sí. (Alberto) Vas a nuestra oficina de management y ves a gente profesional. Se ha generado algo que ayuda al mercado y te autoexige para dar lo mejor porque estamos a un buen nivel. Es cierto que mirar hacia afuera nos ha ido bien.

¿Cómo ven el mercado actualmente?

(Rafa) ¿Tienes una hora y media? Plantea muchas ‘subpreguntas’. A nivel de asistencia de público estamos muy bien porque era impensable llenar un Movistar Arena y lo hemos hecho. Somos una banda de rock y la palabra indie no define nada, no sé ni qué cojones quiere decir. (Alberto) Los medios generalistas deportivos siempre nos han ayudado más que los generalistas. Y el deporte también porque tocamos en directo en el descanso de la ACB y fue algo nuevo, pero un sector de la prensa vive de espaldas a nosotros. (Rafa) ¿Cómo puede ser que en radios generalistas no suenen Arde Bogotá, Vetusta Morla o Love of Lesbian diariamente? No lo entiendo porque hay público dispuesto a escucharnos. David Broncano es el único que da música en directo y eso que la TV ya la daba por perdida. Para 45 millones de habitantes no hay oferta musical variada en la radio y los medios generalistas viven de espaldas a la realidad. El que está abriendo un hueco es Dani Fernández haciendo rock y es un puto orgullo. No pedimos una cuota del 50%, solo una parcelita para una música que, al fin y al cabo, también es mainstream.

Confiésenme de quién han bebido y escojan una canción suya para acabar esta entrevista.

(Rafa) De Father John Misty y nuestra canción te diría que “Gracias”. (Jess) Claramente bebí de Los Planetas; una banda a la que debemos mucho todos los grupos nacionales porque los hay que tocamos a su manera y por la calidad de las letras. “Ahora, tú” sería la canción escogida. (Alberto) Los Wilco porque son una ‘bandaza’ y siempre vuelvo a ellos. Y de nuestras canciones escogería “A dónde ir”. (Fernando) Me gusta mucho Placebo y escojo “La voz del presidente”.