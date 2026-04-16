Los VIII Premios Lilí Álvarez reconocen el periodismo que contribuye a la igualdad en el deporte

El pabellón deportivo del Consejo Superior de Deportes ha acogido esta mañana el acto de entrega de los Premios Lilí Álvarez de Periodismo, que convocan el Instituto de las Mujeres y el Consejo Superior de Deportes (CSD) para reconocer los trabajos que mejor han contribuido a la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo y a visibilizar el deporte femenino en España.

La ceremonia ha contado con la presencia de la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro; el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes; y la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, además de representantes del ecosistema deportivo y de los medios de comunicación.

Estos galardones, dotados con 5.000 euros en cada categoría, reconocen trabajos en los ámbitos de texto, radio, gráfico y audiovisual.

En esta edición, los premios han recaído en:

Natalia Torrente Murciano , en la categoría de texto, por su artículo “Rubiales rogó sin éxito a Jenni Hermoso que lo defendiera en un comunicado conjunto”, publicado en Relevo.

, en la categoría de texto, por su artículo “Rubiales rogó sin éxito a Jenni Hermoso que lo defendiera en un comunicado conjunto”, publicado en Relevo. José Ignacio Martínez Rodríguez , en la categoría gráfica, por el reportaje fotográfico “Rugby para placar prejuicios”, publicado en La Marea.

, en la categoría gráfica, por el reportaje fotográfico “Rugby para placar prejuicios”, publicado en La Marea. Carolina Jiménez Cencerrado , en la categoría audiovisual, por la pieza “El Universo del Bullying con Belén Toimil” en el marco del proyecto Tour Universo Mujer.

, en la categoría audiovisual, por la pieza “El Universo del Bullying con Belén Toimil” en el marco del proyecto Tour Universo Mujer. Álvaro Gómez Casado, en la categoría de radio, su trabajo “Triple Golpe de Castigo”, emitido en Onda Cero Segovia.

Los trabajos han sido valorados por un jurado que ha tenido en cuenta tanto su calidad periodística como su contribución al fomento de la igualdad en el deporte.

Un homenaje al deporte femenino

En su intervención, la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, María Guijarro, ha recalcado que “no hay igualdad en el deporte si no hay igualdad en el relato” y ha invitado a los profesionales del periodismo a “cambiar las reglas del juego” porque “necesitamos un periodismo deportivo riguroso y comprometido que no se conforme con reproducir estereotipos e inercias y que no mire hacia otro lado ante la desigualdad”.

Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, ha reflexionado sobre el acceso desigual de las mujeres a ciertos espacios deportivos y ha señalado que “es necesario reivindicar el deporte como un espacio de autonomía y libertad para las mujeres, también en relación con su propio cuerpo”. La directora ha reflexionado sobre por qué seguimos teniendo la necesidad de hablar de deporte femenino: “Cuando lo masculino se representa como lo universal y lo femenino como lo específico, como lo que necesita ser aclarado, lo que estamos reconociendo es la notable desigualdad de las mujeres en el deporte”.

Por su parte, José Manuel Rodríguez Uribes ha destacado la “responsabilidad” de las personas premiadas y de los medios de comunicación a la hora de “construir referentes, amplificar voces y cuestionar inercias”. “Os necesitamos para seguir avanzando, para no dar pasos atrás en derechos conquistados y para defender un modelo de sociedad más igualitario”, ha expuesto el presidente del CSD.

Durante su intervención, el secretario de Estado para el Deporte ha enumerado los avances recientes en el entorno deportivo, donde por primera vez se ha alcanzado el millón de mujeres federadas y donde la presencia femenina en Juntas Directivas de las federaciones deportivas ya representa más del 40 por ciento.

El acto, conducido por la olímpica Sara Hurtado, ha incluido exhibiciones deportivas de gimnasia rítmica y esgrima.

Además, en el marco de los VIII Premios Lilí Álvarez se ha homenajeado a las pioneras del fútbol español. Un grupo de diecisiete jugadoras que el 21 de febrero de 1971 se enfrentó con Portugal en Murcia. Esta generación ha estado representada en el acto por Carmen Arce Martínez “Kubalita”, María Ángeles Pérez Urda “Quilla”, Ana Seijo Aviño, Amparo Herrera Herrera y Paquita Cruz Astor.

Lilí Álvarez, pionera del deporte femenino

Los premios rinden homenaje a Elia María González-Álvarez y López-Chicheri, *más conocida como Lilí Álvarez. Ella fue la primera española en participar *en 1924 en unos Juegos Olímpicos junto a la también tenista Rosa Torras.

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Lilí Álvarez destacó, además, en disciplinas como el patinaje, el esquí o el automovilismo. Periodista, escritora y ensayista, fue una de las primeras mujeres en publicar crónicas deportivas en la prensa española y una firme defensora de los derechos de las mujeres.