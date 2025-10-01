La vida de Luis Enrique fuera de los banquillos: dieta intermitente, el 'earthing' y enamorado de la bici 

Luis Enrique regresa este miércoles a Barcelona para el gran duelo de Champions League. El técnico asturiano se enfrenta al Barça, su ex equipo de toda la vida, bajo las órdenes del París Saint-Germain. Un encuentro muy especial para Luis Enrique, tal y como afirmó en la rueda de prensa previa al partido, donde no escondió la mezcla de respeto y nostalgia que siente por el club que marcó su trayectoria.

Pero a Luis Enrique lo conocemos de sobra. Es un tipo intenso, competitivo y con un carácter que impone tanto dentro como fuera del campo. Luis Enrique es un líder que sabe motivar a sus jugadores, exigirles disciplina y al mismo tiempo ganarse su respeto con su pasión por el fútbol. Un entrenador muy profesional, dentro y fuera del campo, con hábitos y rutinas peculiares.

De hecho, en septiembre de 2024, el asturiano estrenó la serie 'No tenéis ni **** idea', que contaba su vida de una forma más íntima y profunda, desentrañando algunos de los secretos que explican la forma de ser de este peculiar entrenador. Una serie que nos desgranó aún más como vive su día a día detrás de los focos, en una vida enfocada en el deporte.

Una dieta estricta e intermitente

Luis Enrique no solo exige a los jugadores que entrena en el PSG, sino que se exige a si mismo. A sus 55 años, se mantiene plenamente en forma y no solo es por entrenar haciendo deporte, sino que la alimentación es un ámbito muy importante en su vida. El técnico del PSG ha asegurado en alguna ocasión que, pese a cuidar su alimentación, hay días que no desayuna, haciendo en ocasiones ayuno intermitente.

En uno de los directos de Twitch que hizo hace unos años Luis Enrique contó que había cenado “seis huevos, tres cocidos y tres fritos, judías verdes, zanahoria, boniato y, de postre, un yogur”. Sin duda una parte de esa cena no tiene nada de extraño, pero sí la gran cantidad de huevos que introduce en una sola comida y en solo día. “Es uno de los alimentos más ricos en proteínas y con más nutrientes, cada uno sabrá lo que le conviene o no”, contaba entonces el exseleccionador de la selección española.

La práctica del 'earthing'

En uno de los últimos clips de vídeo publicado este martes por Movistar Plus+ a través de sus redes sociales, se mostraba una de las últimas tendencias de medicina natural a las que el exjugador con la absoluta de La Roja ha confesado estar adscrito. Según él mismo confesaba, desde que camina descalzo, incluso por el campo de fútbol, su salud ha mejorado.

Se trata del 'earthing', también llamado 'grounding'. Esta hipótesis defiende que el uso habitual de los zapatos habría provocado que estemos desconectados de la tierra. Los seguidores de esta teoría creen que el contacto directo con la superficie de la Tierra puede producir efectos positivos en la fisiología y la salud, en base a la liberación de cargas electromagnéticas con el suelo.

Luis Enrique afirmaba que ha estado practicando durante más de un año esta tendencia, incluso por el campo de fútbol: "Tenía alergias, moquillo, tenía que dejar de ir en bici. Desde que lo hago, desapareció". Aunque varios estudios parezcan afirmar los beneficios del 'earthing', aún existen suficientes ni como para confirmarlo, al igual que no hay consenso científico al respecto. De hecho, muchos científicos aseguran que muchos de estos supuestos beneficios se generan realmente del propio acto de caminar, y no porque se descargue el cuerpo de electrones.

Su pasión por el ciclismo

Pero su mayor pasión, es el ciclismo, una afición que ha cultivado con entusiasmo desde su retiro como futbolista profesional. Esta pasión lo ha llevado a participar en desafíos de alto nivel, como la Absa Cape Epic, una de las pruebas más exigentes del mountain bike mundial. Además, ha realizado recorridos por algunos de los puertos más emblemáticos de España, Francia e Italia, y ha completado maratones y el Ironman, destacándose en pruebas de resistencia y autosuficiencia.

Su amor por la bicicleta también se refleja en su vida cotidiana, utilizándola como medio para desconectar y encontrar momentos de libertad y tranquilidad. Sin embargo, recientemente, sufrió un accidente mientras practicaba ciclismo en las afueras de París. El club parisino informó que el entrenador fue trasladado de urgencia al hospital tras una caída que le provocó una fractura de clavícula. Posteriormente, fue sometido a una intervención quirúrgica para reparar la fractura.

A pesar de este contratiempo, Luis Enrique mostró su resiliencia al reaparecer públicamente poco después de la operación, dirigiendo una sesión de entrenamiento con el brazo en cabestrillo y la cabeza rapada, lo que evidenció su determinación y espíritu de superación.

Uno de los momentos más recordados, fue el video en bicicleta tras conquistar la Champions, o en el Mundial de Qatar, donde llegó a hacer un directo durante uno de los días libres.