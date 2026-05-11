Una victoria para la historia en el Estrella Damm Catalunya Championship en el RCG El Prat

El Estrella Damm Catalunya Championship vivió un momento histórico este domingo con la exhibición del joven jugador sudafricano, Yurav Prelmall, que lograba su primera victoria en el DP World Tour en su primer año en el circuito y además lo hacía a lo grande ante una afición que respondió al llamado del primer torneo de los cinco próximos en Catalunya antes de la esperada Ryder Cup de 2031 en Camiral Golf.

Batía a su más inmediato perseguidor, el también sudafricano Shaun Norris, por nada menos que 14 golpes de diferencia, la mayor en la historia del DP World Tour, y con solo la referencia de los 15 golpes que conseguía de renta Tiger Woods en el US Open del año 2000.

Por detrás de Tiger, las victorias más aplastantes hasta la fecha eran la de Ernie Els en el BMW Asian Open de 2005 por 13 golpes, la de Retief Goosen en el Johnnie Walker Classic de 2002, también por 13 golpes, la de Tiger en el Masters de Augusta de 1997 por 12 y la de Charl Schwartzel en el Alfred Dunhill Championship de 2013 (jugado en diciembre de 2012), también por 12 golpes.

El joven sudafricano celebra la victoria con los brazos en alto en el green del 18 en un triunfo histórico en el DP World Tour / DPWT

Sin rival el domingo en el RCG El Prat

El sudafricano entraba el domingo en los últimos 18 hoyos con cinco golpes de renta y no tuvo rival en la última jornada del Estrella Damm Catalunya Championship, donde reeditó la tarjeta de 63 golpes (-9) del día anterior, récord del campo. Con este triunfo asciende hasta la vigesimosexta posición de la Race to Dubai y pasa del puesto 598 al 244 del ranking mundial.

Rafa Cabrera Bello fue uno de los españoles destacados en el RCG El Prat finalizando en la sexta plaza / ANDALUCIA TV

“No tengo palabras. Me he esforzado muchísimo para llegar hasta aquí y es muy gratificante ver por fin los resultados”, afirmó Premlall, en una fecha muy especial para el sudafricano. El 10 de mayo se celebra el Día de la Madre en Sudáfrica y Yurav Premlall, tras recoger el trofeo, le ha dedicado el triunfo. “¡Feliz Día de la Madre, mamá!”, dijo y también tuvo palabras de agradecimiento hacia su padre y el resto del equipo.

“No hay mucho que pueda decir. Todo mi equipo, toda la gente que me apoya, toda mi familia… es muy gratificante estar aquí arriba y poder dar las gracias a todos por formar parte de este camino”. Con la victoria de Yurav Premlall, el golf sudafricano conquista su quinto título esta temporada en el DP World Tour.

El director general de Damm, Jorge Vilavecchia, hizo entrega de la primera copa del Estrella Damm al campeón del torneo / DPWT

Título 181 de Sudáfrica en el DP World Tour

Las cuatro anteriores llegaron de forma consecutiva para Jayden Schaper (Alfred Dunhill Championship y AfrAsia Bank Mauritius Open) y Casey Jarvis (Magical Kenya Open presented by absa e Investec South Africa Open Championship). Premlall consigue para su país el título número 181 de Sudáfrica en la historia del DP World Tour y encabeza el ranking del European Swing.

El gran papel de Alejandro del Rey, Rafa Cabrera Bello y Eugenio Chacarra en el Estrella Damm Catalunya Championship ha tenido un reflejo inmediato en la clasificación de la Race to Dubai y da fe del buen momento del golf español en el DP World Tour. Después del torneo de El Prat hay siete españoles entre los 50 mejores: David Puig (12.°), Eugenio Chacarra (16.°), Nacho Elvira (17.°), Jorge Campillo (20.°), Ángel Ayora (22.°), Alejandro del Rey (37.°) y Rafa Cabrera Bello (46.°).

Miles de aficionados han disfrutado de los cuatro días de torneo en el RCG El Prat / DPWT

El Estrella Damm Catalunya Championship, torneo del DP World Tour valedero para la Race to Dubai y primera prueba del European Swing, se celebra gracias a la imprescindible colaboración del Real Club de Golf El Prat, está patrocinado por Estrella Damm y dará inicio al Road to 2031 Ryder Cup, trayecto que finalizará en la Ryder Cup de 2031 que se celebrará en Camiral.