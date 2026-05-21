HOCKEY PATINES
Vía libre para el primer fichaje del Barça de hockey 2026/27
El Barça ya tiene atados a los refuerzos para la próxima temporada
Ya lo informó SPORT el pasado mes de diciembre y ahora todo apunta a que puede ser oficial en breves. Martí Casas será jugador del Barça para la próxima temporada. El delantero del Reus anunció que no continuará en el equipo del Baix Camp dando vía libre a su llegada al Palau Blaugrana.
Movimiento clave en el mercado azulgrana para suplir el adiós de Pablo Álvarez, que ya anunció hace semanas que se retira del hockey patines. La llegada de Martí Casas apuntalará la faceta ofensiva del equipo de Ricardo Ares, que se verá doblemente reforzada con la llegada también de Nico Ojeda.
Entre los dos, 46 goles en la presente campaña de la OK Liga, que darán un motivo más al cuadro azulgrana para soñar en grande la próxima campaña.
Más allá de los dos delanteros, el Barça tiene también cerrada la llegada del italiano Davide Gavioli procedente del Trissino, en lo que todo sumado hará de una apuesta total para la sección de cara a la siguiente temporada.
UNA ETAPA BRILLANTE
Martí Casas cierra así una etapa espectacular en Reus, donde en tres temporadas ha sumado 117 goles y una Copa del Rey para la historia la temporada pasada. Uno de los mejores jugadores del momento, da el salto al Palau Blaugrana en busca de la conquista europea.
Antes de ello, tratará de conquistar la OK Liga con el Reus en un playoff que empezó a las mil maravillas con un triunfo contundente por 1-8 al Calafell con participación brillante de Martí, que sumó tres goles y una asistencia.
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