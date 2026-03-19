Dónde ver el Mundial Atletismo 2026 de pista cubierta en directo, online y por TV

El Mundial de Atletismo de Pista Cubierta 2026 en Torun (Polonia). La 21ª edición se disputará en la pista del Kujawsko-Pomorska Arena, entre el viernes 20 y el domingo 22 de marzo, con más de 500 atletas previstos y te contamos dónde ver el Mundial de Atletismo por TV y online desde España.

El campeonato arrancará el viernes 20 por la mañana con el heptatlón masculino y una primera final de mucho cartel, la altura femenina. Esa misma tarde caerán las primeras coronas de velocidad, con la final masculina de 60 metros a las 21:22.

El sábado 21 concentrará uno de los bloques más atractivos del programa: final de pértiga masculina a las 18:25, 3000 femenino a las 19:04, 3000 masculino a las 19:22, 400 femenino a las 20:40, 60 vallas masculino a las 21:02 y 60 femenino a las 21:20.

El cierre del domingo 22 reserva otra tanda grande: pértiga femenina a las 17:55, 1500 masculino a las 18:38, 1500 femenino a las 19:22, 800 masculino a las 19:38, 800 femenino a las 19:53, 60 vallas femenino a las 20:13 y los dos 4x400 como broche final.

Si hay un nombre que ordena la previa, ese es Armand Duplantis. El sueco convierte cada campeonato en una conversación sobre cuánto de alto puede llegar la pértiga, no solo sobre si ganará. World Athletics ya le situó hace meses entre las grandes figuras que planeaban competir en Torun, y su invierno ha vuelto a ser de élite: abrió el año con 6,06 m y, además, la prueba llega caliente porque Emmanouil Karalis y Sondre Guttormsen también han saltado 6,06 m en marzo.

En clave española, la selección ha ido ganando cuerpo rumbo a Polonia. Un total de 22 atletas liderados por nombres como Moha Attaoui y Enrique Llopis, buscarán dejar huella.

Lista de seleccionados Hombres 60 m: Guillem Crespí

400 m: Markel Fernández y David García.

800 m: Mohamed Attaoui y Elvin Josué Canales.

1500 m: Mariano García y Carlos Sáez.

3000 m: Pol Oriach.

60 mv: Enrique Llopis y Asier Martínez.

Longitud: Eusebio Cáceres. Mujeres 60 m: Jaël-Sakura Bestué.

400 m: Blanca Hervás y Paula Sevilla.

800 m: Rocío Arroyo y Lorea Ibarzabal.

3000 m: Marta García.

Longitud: Irati Mitxelena.

4x400 m: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Daniela Fra, Blanca Hervás, Ana Prieto y Paula Sevilla.

Relevo mixto 4x400: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Markel Fernández, Daniela Fra, David García, Blanca Hervás, Gerson Pozo, Ana Prieto y Paula Sevilla.

Dónde ver el Mundial de Atletismo por TV, en directo y online

El Mundial de Atletismo de pista cubierta 2026 puede seguirse en España, de forma íntegra, a través de RTVE Play y en Teledeporte.

Roberto Quintana y Juan Carlos Higuero narrarán las jornadas de mañana (madrugada en España) y Lourdes García Campos y Jesús España lo harán en las sesiones vespertinas (mañana en España).

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SPORT les ofrecerá un amplio seguimiento de la cita, con entrevistas previas, historias y todo el desarrollo de la competición.