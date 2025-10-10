Dónde ver el Mr Olympia 2025 en directo y online por TV gratis en España

El Mr. Olympia 2025 ya está en marcha y celebra su 61ª edición del jueves 9 al domingo 12 de octubre en la ciudad de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). Ha llegado el momento de ver en escena a los mejores físicos del planeta en el Restorts World de la ciudad del vicio y de las luces. La competición, organizada por la IFBB, reunirá a los mejores culturistas del mundo, quienes competirán en diferentes categorías: Men’s Open Bodybuilding (Mr. Olympia), 212 Bodybuilding, Classic Physique, Men’s Physique, Wheelchair Bodybuilding, Women’s Bodybuilding (Ms. Olympia), Fitness, Figure, Women’s Physique, Bikini y Wellness.

Para los aficionados españoles, seguir el evento en directo implicará ajustar relojes y trasnochar: la diferencia horaria con Las Vegas es de nueve horas, así que las grandes finales se vivirán de madrugada en la península. Estos son los atletas de nuestro país que participarán en el Mr Olympia: Josema Beast (Classic Physique), José María Mete Bueriberi 'Madelman' (212 Olympia), Kim Angel (Classic Physique), Jesús Rodríguez Sendra (Classic Phyisique), Germán Pastor (Classic Phyisique), Mauro Fialho (Men's Physique) y Sidy Pouye (Men's Physique).

HORARIOS MR OLYMPIA 2025: TODAS LAS CATEGORÍAS

Estos son los horarios definitivos del Mr Olympia 2025, según las categorías y con todas las finales y las fechas clave del evento durante el fin de esta semana.

JUEVES 9 DE OCTUBRE:

Rueda de prensa: 12:00 PDT → 21:00 CEST

Meet the Olympians: 19:00–20:00 PDT → 04:00–05:00 CEST del viernes

VIERNES 10 DE OCTUBRE:

Pre-judging (212, Fitness, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia, Wellness): 09:30 PDT → 18:30 CEST

Finales de viernes (212, Fitness, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia, Wellness) + pre-judging Mr. Olympia Open: 18:00 PDT → 03:00 CEST del sábado

SÁBADO 11 DE OCTUBRE:

Pre-judging (Classic Physique, Men’s Physique, Bikini, Wheelchair Olympia Pre-Judging + Finals): 09:30 PDT → 18:30 CEST

Finales del sábado (incluye Mr. Olympia Open, Men's Physique, Bikini, Classic Physique): 19:00 PDT → 04:00 CEST del domingo (el pre-show arranca aprox. 06:15 PDT → 03:15 CEST)

DOMINGO 12 DE OCTUBRE:

Champions Seminar: 11:00 PDT → 20:00 CEST

DÓNDE VER EL MR OLYMPIA 2025 GRATIS Y EN DIRECTO

En cuanto a la retransmisión, el único canal oficial confirmado hasta la fecha es OlympiaTV, la plataforma de streaming de la organización. Ofrecerá el evento completo en modalidad de pago por visión (PPV). No se ha anunciado aún ningún canal de televisión en España que haya adquirido los derechos de emisión en directo, por lo que OlympiaTV es la principal vía para seguir toda la acción desde casa.

El precio del paquete completo, según la página oficial, es de 74,99 dólares. La plataforma es compatible con móviles, ordenadores y televisores inteligentes, lo que facilita su visualización en todo tipo de dispositivos. Esta producción incluye la cobertura completa de las rondas de Pre-Judging y las Finales de las 11 divisiones del Olympia (incluyendo acceso al backstage), la rueda de prensa, el evento Meet the Olympians, la cobertura completa del Amateur Olympia durante sus dos días de competición y el Champions Seminar del domingo.

Como opciones alternativas a la versión oficial, existe la posibilidad de consumir el contenido y los highlights del evento de forma gratuita a través de varios canales de Youtube de reaccionadores en español con toda la última hora en directo: El Nota, Victor Valdivia, Miguel Navarro, Antonio Masmas, Ares yt. La cuenta de Instagram @whoisthebestbb también actualiza al minuto todas las novedades sobre el evento, y la cuenta oficial de Youtube de Olympia TV dio el pesaje de forma gratuita.