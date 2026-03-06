Dónde ver el Arnold Classic 2026 gratis, en directo y por streaming

El Arnold Classic 2026 ya está aquí. Los mejores culturistas del planeta se preparan para pisar la tarima del segundo campeonato más importante del circuito profesional de la IFBB Pro por detrás del Mister Olympia. El evento creado por el exculturista Arnold Schwarzenegger se disputa desde hoy en Columbus, Ohio (Estados Unidos). Serán siete categorías en las que atletas de la talla del español Kim Angel (Classic Physique), Mike Sommerfield, Nick Walker o el debutante Sam Sulek pelearán por el ansiado (y lucrativo) campeonato.

Por primera vez en un evento de estas magnitudes y para deleito del público aficionado al culturismo en todo el mundo, el Arnold Classic se podrá ver en directo sin pay-per-view de por medio. Habrá que estar muy atentos para ver quién se lleva el botín de los 750.000 dólares de premio en la categoría Open o los 100.000 dólares en Classic Physique.

Horarios Arnold Classic 2026 Jueves 5 de marzo: IFBB Pro League Meet & Greet: durante la madrugada, viernes 6 de marzo, 02:00–04:00 (CEST) Viernes 6 de marzo: Arnold Classic Physique (Prejudging): 18:30–19:30

Fitness International (Prejudging): 18:30–19:30

Wellness International (Prejudging): 18:30–19:30 Sábado 7 de marzo: Wellness International (Finals): 01:00–03:30

Fitness International (Finals): 01:00–03:30

Arnold Classic Men’s Open (Prejudging): 01:00–03:30

Arnold Classic Physique (Finals): 01:00–03:30 Pro Wheelchair (Prejudging + Finals): 16:00–17:00

Arnold Men’s Physique (Prejudging): 17:00–18:00

Bikini International (Prejudging): 17:00–18:00 Domingo 8 de marzo: Arnold Men’s Physique (Finals): 01:00–04:00

Arnold Classic Men’s Open (Finals): 01:00–04:00

Bikini International (Finals): 01:00–04:00 Arnold Showcase: 15:30–19:00 (CEST)

Arnold Expo: 16:00–22:00 (CEST)

5K Pump & Run: 16:30–18:30 (CEST)

Participantes del Arnold Classic 2026 Men's Open Hadi Choopan

Rafael Brandao

Brandon Curry

Martin Fitzwater

Andrew Jacked

Mohamed Foda

Hassan Mostafa

Nick Walker

Anthony Williams

Akim Williams Classic Physique Wesley Vissers

Matheus Menegate Piccioli

Sam Sulek

Mike Sommerfeld

Andrea Mammoli

Paul Kanu

Hang Niu

Gabriel Zancanelli

Ethan Gohari

Jorge Herrera

Vahid Badpeei

Kim Angel Men's Physique Nam Tran Quang

Emanuel Hunter

Vitor Chaves

Andrei Deiu

Benquil Marigny

Brandon Hendrickson

Edvan Palmeira

Alessandro Cavagnola

Emmanuel Jesus Oliveira da Costa

Burak Ozkul

Dilson Espindola Silva

Paul Gustave Bikini Ashlyn Little

Ashley Kaltwasser

Reyna Perez

Jourdanne Lee

Lauralie Chapados

Aimee Delgado

Uliana Chornohuz

Tianna Weymouth

Sharon Ramos

Xinyi Chen

Marie-Eve Duchesneau

Phoebe Hagan Wellness Rayne Santana

Elisa Alcantara

Valquiria Telles Lopes

Raeli Pereira Dias

Camile Luz

Kassandra Gillis

Alexis Drury

Danai Theodoropoulou

Laysha Yireth Benitez Millan

Marissa Andreou

Gisele Machado

Isamara Santos Fitness Amber Steffen

Michelle Fredua-Mensah

Anna Fomina

Jessica Zehr

Abby Bolton

Tamara Von Semmler (Vahn)

Stephanie Jones

Michaela Pavleova

Jeanine Renee Taddeo

Danielle Chikeles

Michelle Gales

Aurika Tyrgale Wheelchair Rajesh John

Jason Metcalf

Steve Suppes

Nick Hewitt

James Berger

Josue Fabiano

Jan Povýšil

Will Anthony

Cómo ver el Arnold Classic en directo y gratis

Según confirmación oficial, la página oficial del Arnold Classic ofrecerá el streaming en directo de todo el evento de forma gratuita: "¡Mira el Arnold Sports 2026 desde la comodidad de tu hogar, GRATIS por primera vez!", dice su página web. El paso para acceder a todo el contenido en directo es muy sencillo: simplemente debes registrarte con un correo electrónico, aceptar la confirmación que recibas en tu bandeja de entrada, y podrás acceder a la lista completa de los contenidos.

También tienes la opción de marcar tus favoritos para añadirlos a la lista o, incluso, marcarte un recordatorio en el calendario. Esta es una novedad que, en caso de ser cierta y no exigir al usuario un pago en el momento de arrancar el show, será una revolución en un sector donde el pay-per-view sigue a la orden del día en cualquier evento IFBB Pro, incluido el Mr. Olympia.