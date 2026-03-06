CULTURISMO
Dónde ver el Arnold Classic 2026 gratis, en directo y por streaming
El Arnold Classic 2026 arranca hoy viernes 6 de marzo hasta el domingo 8 en Columbus, Ohio (Estados Unidos)
El Arnold Classic 2026 ya está aquí. Los mejores culturistas del planeta se preparan para pisar la tarima del segundo campeonato más importante del circuito profesional de la IFBB Pro por detrás del Mister Olympia. El evento creado por el exculturista Arnold Schwarzenegger se disputa desde hoy en Columbus, Ohio (Estados Unidos). Serán siete categorías en las que atletas de la talla del español Kim Angel (Classic Physique), Mike Sommerfield, Nick Walker o el debutante Sam Sulek pelearán por el ansiado (y lucrativo) campeonato.
Por primera vez en un evento de estas magnitudes y para deleito del público aficionado al culturismo en todo el mundo, el Arnold Classic se podrá ver en directo sin pay-per-view de por medio. Habrá que estar muy atentos para ver quién se lleva el botín de los 750.000 dólares de premio en la categoría Open o los 100.000 dólares en Classic Physique.
Horarios Arnold Classic 2026
Jueves 5 de marzo:
- IFBB Pro League Meet & Greet: durante la madrugada, viernes 6 de marzo, 02:00–04:00 (CEST)
Viernes 6 de marzo:
- Arnold Classic Physique (Prejudging): 18:30–19:30
- Fitness International (Prejudging): 18:30–19:30
- Wellness International (Prejudging): 18:30–19:30
Sábado 7 de marzo:
- Wellness International (Finals): 01:00–03:30
- Fitness International (Finals): 01:00–03:30
- Arnold Classic Men’s Open (Prejudging): 01:00–03:30
- Arnold Classic Physique (Finals): 01:00–03:30
- Pro Wheelchair (Prejudging + Finals): 16:00–17:00
- Arnold Men’s Physique (Prejudging): 17:00–18:00
- Bikini International (Prejudging): 17:00–18:00
Domingo 8 de marzo:
- Arnold Men’s Physique (Finals): 01:00–04:00
- Arnold Classic Men’s Open (Finals): 01:00–04:00
- Bikini International (Finals): 01:00–04:00
- Arnold Showcase: 15:30–19:00 (CEST)
- Arnold Expo: 16:00–22:00 (CEST)
- 5K Pump & Run: 16:30–18:30 (CEST)
Participantes del Arnold Classic 2026
Men's Open
- Hadi Choopan
- Rafael Brandao
- Brandon Curry
- Martin Fitzwater
- Andrew Jacked
- Mohamed Foda
- Hassan Mostafa
- Nick Walker
- Anthony Williams
- Akim Williams
Classic Physique
- Wesley Vissers
- Matheus Menegate Piccioli
- Sam Sulek
- Mike Sommerfeld
- Andrea Mammoli
- Paul Kanu
- Hang Niu
- Gabriel Zancanelli
- Ethan Gohari
- Jorge Herrera
- Vahid Badpeei
- Kim Angel
Men's Physique
- Nam Tran Quang
- Emanuel Hunter
- Vitor Chaves
- Andrei Deiu
- Benquil Marigny
- Brandon Hendrickson
- Edvan Palmeira
- Alessandro Cavagnola
- Emmanuel Jesus Oliveira da Costa
- Burak Ozkul
- Dilson Espindola Silva
- Paul Gustave
Bikini
- Ashlyn Little
- Ashley Kaltwasser
- Reyna Perez
- Jourdanne Lee
- Lauralie Chapados
- Aimee Delgado
- Uliana Chornohuz
- Tianna Weymouth
- Sharon Ramos
- Xinyi Chen
- Marie-Eve Duchesneau
- Phoebe Hagan
Wellness
- Rayne Santana
- Elisa Alcantara
- Valquiria Telles Lopes
- Raeli Pereira Dias
- Camile Luz
- Kassandra Gillis
- Alexis Drury
- Danai Theodoropoulou
- Laysha Yireth Benitez Millan
- Marissa Andreou
- Gisele Machado
- Isamara Santos
Fitness
- Amber Steffen
- Michelle Fredua-Mensah
- Anna Fomina
- Jessica Zehr
- Abby Bolton
- Tamara Von Semmler (Vahn)
- Stephanie Jones
- Michaela Pavleova
- Jeanine Renee Taddeo
- Danielle Chikeles
- Michelle Gales
- Aurika Tyrgale
Wheelchair
- Rajesh John
- Jason Metcalf
- Steve Suppes
- Nick Hewitt
- James Berger
- Josue Fabiano
- Jan Povýšil
- Will Anthony
Cómo ver el Arnold Classic en directo y gratis
Según confirmación oficial, la página oficial del Arnold Classic ofrecerá el streaming en directo de todo el evento de forma gratuita: "¡Mira el Arnold Sports 2026 desde la comodidad de tu hogar, GRATIS por primera vez!", dice su página web. El paso para acceder a todo el contenido en directo es muy sencillo: simplemente debes registrarte con un correo electrónico, aceptar la confirmación que recibas en tu bandeja de entrada, y podrás acceder a la lista completa de los contenidos.
También tienes la opción de marcar tus favoritos para añadirlos a la lista o, incluso, marcarte un recordatorio en el calendario. Esta es una novedad que, en caso de ser cierta y no exigir al usuario un pago en el momento de arrancar el show, será una revolución en un sector donde el pay-per-view sigue a la orden del día en cualquier evento IFBB Pro, incluido el Mr. Olympia.
