Venezuela toca el cielo en Miami: campeón del mundo, MVP Maikel García y un triunfo que hizo temblar a Estados Unidos

Venezuela ya tiene la foto más grande de su historia en el béisbol. La selección vinotinto conquistó este martes su primer Clásico Mundial al derrotar por 3-2 a Estados Unidos en el LoanDepot Park de Miami, en una final de máxima tensión que se decidió en la novena entrada con un doble decisivo de Eugenio Suárez. Fue el golpe definitivo, el batazo que rompió el empate y confirmó que, al menos esta noche, no hubo mejor equipo en el planeta.

La jugada que cambió para siempre el relato del béisbol venezolano nació del atrevimiento. Con el partido igualado a dos, Luis Arráez abrió la ofensiva con una base por bolas y después apareció Javier Sanoja, que entró como corredor emergente con una misión clara: agitar el encuentro. Robó la segunda base tras una revisión y quedó a tiro de cualquier contacto. Entonces llegó Suárez. Su doble encontró el hueco, Sanoja salió disparado hacia el plato y Venezuela estalló en una celebración que ya pertenece a su memoria deportiva.

Hasta llegar a ese instante, el partido había sido una demostración de carácter, orden y convicción. Venezuela golpeó primero y lo hizo jugando con la serenidad de quien no se siente intimidado por una final. Ronald Acuña Jr. marcó el tono desde el primer lanzamiento del encuentro con un hit que anunciaba que el equipo había salido a por todo. En la tercera entrada, Salvador Pérez abrió el marcador después de alcanzar la tercera base tras un error en el tiro de Nolan McLean y anotar gracias a un globo de sacrificio de Maikel García. En la cuarta, Wilyer Abreu amplió la ventaja con un jonrón solitario que hizo rugir aún más a una grada teñida de vinotinto.

Miami era Caracas

Porque Miami, por momentos, dejó de parecer Miami y se convirtió en una extensión de Caracas. La afición venezolana empujó desde el primer inning, elevó la temperatura del estadio y convirtió cada dos strikes en un coro ensordecedor de “ponche, ponche”. Esa energía fue también el reflejo de lo que sucedía en el montículo. Eduardo Rodríguez firmó una salida de enorme nivel y marcó el camino de un cuerpo de lanzadores que dejó en silencio a una alineación estadounidense plagada de estrellas como Aaron Judge, Bryce Harper o Bobby Witt Jr. Entre todos limitaron a Estados Unidos a solo tres hits, una cifra asombrosa para una final de este calibre.

El relevo venezolano sostuvo la ventaja con aplomo. Eduard Bazardo, José Buttó y el resto del bullpen mantuvieron a raya a la novena norteamericana durante buena parte de la noche, hasta que en la octava apareció Harper para firmar el único gran golpe local: un jonrón de dos carreras ante Andrés Machado que empató el duelo y amenazó con cambiar el guion. Fue el único borrón en una obra casi perfecta de los lanzadores venezolanos.

El partido supuso un acto de reivindicación / efe

Pero esta Venezuela no se descompuso. Al contrario: respondió como responden los campeones. En la novena encontró la jugada ganadora y después Danitel Palencia se encargó del cierre soñando por cualquier lanzador. Ponchó a Kyle Schwarber, forzó un globo de Gunnar Henderson y remató la faena con otro ponche, esta vez a Roman Anthony, para sellar una victoria histórica.

El título fue el broche a un torneo sobresaliente. Venezuela cerró el Clásico con seis victorias y una sola derrota, ante República Dominicana en la fase de grupos. Después fue creciendo hasta derribar a Japón en cuartos de final (8-5), superar a Italia en semifinales (4-2) y tumbar en la final al subcampeón de la edición anterior. Estados Unidos, que había perdido también la final de 2023 ante Japón por 2-3, volvió a quedarse a un paso de la corona.

El partido supuso un acto de reivindicación / EFE

UN MVP especial

En medio de la celebración, Maikel García fue distinguido como el MVP del Clásico Mundial 2026, un premio que resumió el peso de su torneo. El campocorto venezolano terminó como el jugador con más hits del campeonato, con 10 en 26 turnos, promedio de .385, siete impulsadas, un jonrón y tres bases robadas. En la final, además, fue quien empujó la primera carrera con su globo de sacrificio para Salvador Pérez. Ya con el trofeo en las manos, dejó una frase a la altura del momento: “La próxima vez que hagan un ranking del Clásico Mundial, Venezuela es número 1; el resto, que se arreglen”.

García explicó también el motor emocional del equipo: “Nosotros salíamos a jugar todos los días por los 30 millones de venezolanos”. Y ese mismo sentimiento lo compartió Salvador Pérez, uno de los grandes líderes del grupo. El receptor fue todavía más allá al comparar la conquista con su anillo de Serie Mundial de 2015 con los Kansas City Royals: ganar con Venezuela, dijo, “es un poquito más allá”. También agradeció el apoyo de la grada y del país entero, subrayando que el aliento recibido fue una motivación constante para el vestuario.

El partido supuso un acto de reivindicación / efe

¿Y Trump?

La repercusión del triunfo llegó incluso al terreno político. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reaccionó en Truth Social con un escueto “Statehood”, insistiendo en tono sarcástico con la idea de convertir a Venezuela en un nuevo estado del país norteamericano, una provocación que ya había deslizado tras la semifinal contra Italia. Pero nada de eso alteró el centro de la escena: el protagonista absoluto fue un equipo que jugó con hambre, con talento y con una determinación innegociable.

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Venezuela no solo ganó una final. Ganó su lugar en la cima del béisbol mundial. Lo hizo en Miami, ante Estados Unidos, con un estadio empujando como si estuviera en casa y con la convicción de quien ya se sabía preparado para hacer historia. Esta vez no hubo debate posible: el Clásico tiene nuevo rey, y habla con acento venezolano.