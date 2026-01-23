Velasco, antes del Europeo: "Antonio puede marcar una época en el fútbol sala"

Jesús Velasco inicia el viernes el Europeo en su primera gran cita como seleccionador español, cargo al que accedió en octubre de 2024 tras no renovar con el Barça y después de la decepcionante eliminación en los octavos de final del Mundial a las órdenes de Fede Vidal. España debuta hoy frente a Eslovenia, una de las tres anfitrionas, a las 20.30 horas (La2).

Nada más ser nombrado, el toledano anunció su deseo de abrir la lista a 30 jugadores en cada preconvocatoria con el objetivo de trabajar con más alternativas ante posibles lesiones o bajos estados de forma. ¿Servirá este cambio para alzar el título por octava vez?

El extécnico azulgrana hizo interesantes declaraciones a SPORT, con elogios a Antonio, Adolfo y Dídac, realismo al analizar el pasado reciente de La Roja, ilusión y optimismo por arrobas más gran responsabilidad del tres veces ganador de la Champions y siete veces de la liga.

¿Cómo llega el equipo al Europeo?

Con muchas ganas de reivindicarse. Venimos de hacer un mal papel en el Mundial y todos somos conscientes de eso. El discurso que flota en el equipo es que hay muchas ganas de empezar a competir y de ver nuestro nivel.

"Primero una fase de grupos de la Champions y después, una Copa de España"

Usted lo ganó todo como entrenador de club. ¿Es muy especial este torneo con la selección?

Siempre intento ser muy analítico y me lo tomo como un torneo de clubs doble, por así decirlo. Lo primero será un grupo como los que he jugado en previas de la Champions y, si se nos da bien, después tendremos una final a ocho como las Copas de España. Y así nos lo tomamos.

¿Cómo valora su 'revolución' con las listas desde su llegada?

Mi intención no era hacer algo muy diferente. Simplemente hay muchos problemas de lesiones, porque la mayoría juega en una liga tan dura como es la española. Por eso, consideré que podría funcionar el ampliar el número de jugadores. Quizá los la segunda línea sean algo inferiores, pero hay que llevarlos si los de la primera no están bien o están lesionados. Y ya han demostrado que pueden hacerlo muy bien.

"El rival a batir es Eslovenia y Portugal a día de hoy no nos interesa en absoluto"

Al final no renovó con el Barça en 2024. ¿Ha encontrado lo que buscaba en la selección?

En el Barça me faltó tiempo y lo ideal habría sido seguir alguna temporada más, pero las cosas son como son y tampoco puedes elegir mucho. Uno de mis objetivos era ser seleccionador español, creo que era el momento, estoy aquí y a ver si soy capaz de hacerlo bien.

¿El rival a batir es Portugal o se centra en Eslovenia?

El rival a batir es Eslovenia y Portugal a día de hoy no nos interesa en absoluto. Ni siquiera Bielorrusia, que será el segundo rival. Después de ese primer partido tan complicado tendremos dos días para pensar en los bielorrusos. Portugal es la actual campeona y podríamos enfrentarnos en algún momento de los cruces.

"Es un placer poder volver a entrenar a Dídac, a Adolfo y a Antonio"

¿Qué nos diría de los azulgranas Dídac, Antonio y Adolfo?

Es un placer poder volver a entrenarlos y confío mucho en los tres. Dídac es un gran competidor, llega en un momento óptimo y nos puede dar mucho como está haciendo en el Barça. Antonio es una promesa hecha realidad, puede marcar una época en el fútbol sala español y está deseando dar la cara tras un Mundial en el que las cosas no salieron. Y para mí fue un privilegio entrenar a Adolfo en el Barça y ahora en la selección, porque es el jugador al que todos los entrenadores quieren tener y al que todos querrían también como compañero.

¿A Sergio González le ha faltado un 'mesecito' tras su última lesión?

Lo que siempre he tenido muy claro es que tenía que llevar a los que están realmente bien y a él seguramente le ha faltado un poco. Físicamente ya está recuperado y estaba en la lista de 30, pero quizá le faltaba todavía un poquito de chispa, por lo que creí que otros podían dar un poco más.

¿Le está sorprendiendo el trabajo de Javi Rodríguez en el Barça?

Javi tiene el don de sorprenderme a mí y a todo el mundo.

Mario Rivillos es clave para Jesús Velasco / SEFUTBOL

¿Quién es el líder de esta selección?

Es Mario (Rivillos) por entidad y por experiencia. Es el único campeón de Europa que tenemos en el equipo y lleva cinco Champions (una en Inter, una en el Barça y tres con Palma). Está en un momento dulce como jugador y a nivel personal. Transmite mucha confianza en la pista.

"Lo primero que hice tras el nombramiento fue llamar a Rivillos"

Lo tuvo claro desde el principio, ¿verdad?

Tenía claro que quería hablar con él y en cuanto salió mi nombramiento lo primero que hice fue llamarlo para decirle que quería contar con él. Desde el principio me dijo que encantado y aquí estamos.

¿Este equipo tiene puntos débiles?

Todos los equipos los tienen, pero evidentemente no te los voy a decir (ríe).

¿Se ha mejorado en cuanto a la mentalidad?

Hasta ahora el equipo ha estado muy centrado en todos los partidos oficiales. Los de Serbia y Marruecos fueron muy complicados y también demostramos ser un grupo compacto y muy difícil de batir. Espero que todo se multiplique por la gran motivación que tenemos todos.

Jesús Velasco dejó un gran recuerdo en el Barça / FCB

¿Le preocupan los arbitrajes?

Por desgracia son diferentes a los de España, donde ahora se está pitando más el contacto y eso permite que haya más juego y se pueda finalizar mejor. Todo esto en Europa es más difícil. Estoy centrado en mi equipo. Me preocuparía el arbitraje si fuese como los que tuvimos en Marruecos, pero confío en que eso no va a suceder.

"Ganar el título sería una gran alegría, pero tengo los pies en el suelo"

Termine la frase. Si España gana el Europeo...

Para acabar esa frase hace falta mucho trabajo y que las cosas nos vayan saliendo bien. Insisto en que estamos centrados en Eslovenia y lo demás son suposiciones. El objetivo es hacerlo lo mejor posible y ganarlo sería una gran alegría, pero tengo los pies en el suelo y el viernes nos espera un rival muy complicado que llenará el pabellón con 13.000 personas. A día de hoy somos un equipo de octavos del Mundial.

¿Francia podría ser la 'tapada'?

Podría ser, pero hay más. Polonia hizo un torneo fenomenal en Brasil y también podría serlo. Italia tiene muchos brasileños que saben competir y me ha gustado mucho. Hay unas cuantas que no somos de nivel top mundial, que hoy en día son Brasil y Argentina por este orden. Hay bastantes aspirantes y nosotros queremos demostrar que somos uno de ellos.