FÚTBOL SALA
Velasco elige a 30 jugadores en la prelista del Europeo en Lituania, Letonia y Eslovenia
La lista definitiva, de 16 jugadores, se anunciará el 8 de enero
EFE
El seleccionador de fútbol sala, Jesús Velasco, hizo oficial este martes la prelista de 30 jugadores para el Europeo, que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 21 de enero al 7 de febrero.
La lista definitiva, de 16 jugadores, se anunciará el 8 de enero, una vez que se dispute la jornada de Liga en Primera División, y de ella saldrán los 14 que disputarán el torneo y que se podrá modificar hasta 24 horas antes del debut ante Eslovenia el día 23, a las 20:30 horas en Liubliana, ciudad en la que tendrá también como rivales a Bielorrusia y Bélgica.
La concentración para preparar el Europeo arrancará el día 12 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y el equipo se desplazará a Eslovenia el día 20.
En la relación ofrecida por el Velasco no se encuentran el lesionado Renato Lopes, que está en fase de recuperación después del percance sufrido en su primer partido oficial con el Jimbee Cartagena; Eloy Rojas, del Jaén Paraíso Interior, internacional en otras ocasiones; o Juan Emilio, del Quesos El Hidalgo Manzanares, mientras que sí figuran jugadores que han debutado con el seleccionador, como Dani Zurdo, Gon Castejón, David Novoa, Diego Sancho o Pablo Muñoz.
La relación de jugadores en la prelista son los siguientes:
-Porteros: José Miguel Oliver Solano, Chemi, (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Jesús Herrero Parrón (Movistar Inter), Dídac Plana Oltra (Barça), Asier Llamas Echeverría (Osasuna Magna) y Antonio Navarro López (Quesos El Hidalgo Manzanares).
-Cierres: Antonio Manuel Sánchez Tienda, Boyis, (Viña Albali Valdepeñas), Antonio Pérez Ortega (Barça), José Antonio Fernández Raya (Movistar Inter) y Francisco Tomaz Braga Nunes Cavalcante (Jimbee Cartagena Costa Cálida).
-Ala-cierres: Miguel Ángel Cano Mellado (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Ricardo Mayor Gonzálvez, David Álvarez Muntéis y Adrián Rivera González (ElPozo Murcia Costa Cálida) y Raúl Gómez del Olmo (Movistar Inter).
-Alas: Francisco José Cortés Hernández y Gonzalo Castejón Fluixa, Gon Castejón, (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Cecilio Morales Barbado, Javier Mínguez Rubio y Francisco Paniagua Soler, Pani, (Movistar Inter), David Novoa del Hoyo (O Parrulo), Pablo Muñoz Moya (Servigroup Peñíscola), Daniel López López, Dani Zurdo, (Jaén Paraíso Interior) y Mario Rivillos Plaza (Illes Balears Palma Futsal).
-Ala-pívots: Adolfo Fernández Díaz (Barça), Daniel Gabriel García (Quesos El Hidalgo Manzanares), Esteban Cejudo Guerrero (Jaén Paraíso Interior) y Sergio González Pérez (Barça).
-Pívots: Jesús García del Pino Gordillo (MFK Tyumen de Rusia), Pablo Ramírez González (Jimbee Cartagena Costa Cálida) y Diego Sancho Bonet (Servigroup Peñíscola).
