LA VELADA DEL AÑO 6
La Velada del Año VI da un nuevo salto gracias a su apuesta por la multiplataforma
El evento llegó a más hogares y pantallas que nunca, pasando de 20,5 millones de dispositivos únicos en 2025 a más de 34 millones el sábado en el Estadio La Cartuja
La Velada del Año fue una edición más la referencia del entretenimiento mundial en internet, con la comunidad hispanohablante volcada con sus creadores y artistas favoritos durante más de 8 horas de streaming en directo. En esta ocasión, Ibai Llanos optó por la multiplataforma y las conclusiones no pueden ser más rotundas: La Velada del Año VI llegó a más hogares y pantallas que nunca. El primer gran evento de streaming en España retransmitido en directo y de forma simultánea en tres plataformas, YouTube, Twitch y TikTok, rompió récords.
Tomando como referencia La Velada V, hasta el pasado sábado la más descomunal de todas las ediciones y la última emitida en una única plataforma, el salto es inmenso: de 20,5 millones de dispositivos únicos en 2025 a más de 34 millones en La Velada VI.
La cita en el Estadio La Cartuja dejó una media récord: Más de 6,17 millones de dispositivos conectados durante las más de 8 horas de emisión, y pico combinado de 8,73 millones de dispositivos. El hecho de que la cita anual sea la ocasión perfecta para disfrutar con amigos o familia el show desde un único dispositivo deja claro que el número de espectadores totales fue aún mayor.
Más allá de las espectaculares cifras, las 80.000 personas presentes en Sevilla y el la comunidad hispanohablante en internet volvieron a rendirse a La Velada, convertida en parte de la cultura popular de toda una generación.
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