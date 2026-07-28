La Velada del Año VI da un nuevo salto gracias a su apuesta por la multiplataforma

La Velada del Año fue una edición más la referencia del entretenimiento mundial en internet, con la comunidad hispanohablante volcada con sus creadores y artistas favoritos durante más de 8 horas de streaming en directo. En esta ocasión, Ibai Llanos optó por la multiplataforma y las conclusiones no pueden ser más rotundas: La Velada del Año VI llegó a más hogares y pantallas que nunca. El primer gran evento de streaming en España retransmitido en directo y de forma simultánea en tres plataformas, YouTube, Twitch y TikTok, rompió récords.

Tomando como referencia La Velada V, hasta el pasado sábado la más descomunal de todas las ediciones y la última emitida en una única plataforma, el salto es inmenso: de 20,5 millones de dispositivos únicos en 2025 a más de 34 millones en La Velada VI.

La cita en el Estadio La Cartuja dejó una media récord: Más de 6,17 millones de dispositivos conectados durante las más de 8 horas de emisión, y pico combinado de 8,73 millones de dispositivos. El hecho de que la cita anual sea la ocasión perfecta para disfrutar con amigos o familia el show desde un único dispositivo deja claro que el número de espectadores totales fue aún mayor.

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Más allá de las espectaculares cifras, las 80.000 personas presentes en Sevilla y el la comunidad hispanohablante en internet volvieron a rendirse a La Velada, convertida en parte de la cultura popular de toda una generación.